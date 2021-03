Domenica In, Mara Maionchi su Morgan: “Gli darei due schiaffi”. Il motivo

Lo scorso ottobre è risultata positiva al Covid Mara Maionchi. La produttrice discografica è stata anche ricoverata in ospedale. Avrebbe contratto il virus sul set di Italia’s Got Talent dopo alcuni giorni di registrazione. Ospite a Domenica In, nella puntata del 28 marzo 2021, ha raccontato di avere avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Ha fatto tredici giorni d’ospedale. Il sogno di Mara Venier è quello di fare un programma con Mara Maionchi. Qualche minuto dopo dall’annuncio della padrona di casa in diretta, è arrivata la richiesta di affidare alle due ‘Mare rock’ una trasmissione dal direttore di Radio Rai Roberto Sergio. Si realizzerà davvero?

La giudice ha ripercorso in linea molto generale la sua carriera. Parlando di Lucio Battisti, l’ha definito un grande artista perché ha cambiato anche la canzone italiana. Con il cantante la Venier aveva un rapporto fantastico, molto amichevole, ma la sua vita privata doveva restare solo sua. Gianna Nannini ha mandato un video messaggio a Domenica In e Mara Maionchi ha svelato che il padre era molto geloso di lei, voleva che lavorasse nella sua azienda di famiglia.

Durante l’intervista, dopo il triste sfogo e appello della Ricciarelli, in collegamento è intervenuto Morgan. Proprio con lui Mara ha fatto X Factor nei panni di giudice e l’ha definito come il più bravo di tutti. Ha una grande nostalgia di lavorare con lui ma anche con Simona Ventura. Poi ha dichiarato:

“Ho dato tanti consigli a Morgan ma non riesco mai a fargli capire… Si rovina per delle sciocchezze, gli darei due schiaffi”

Tanti i complimenti all’amico ma la Maionchi ha ribadito le tante sciocchezze fatte dall’artista, pur essendo un uomo molto colto e preparato. Dal 1°aprile la discografica sarà impegnata in uno show su Amazon Prime Video insieme a Fedez per sei puntate. Si chiama Lol – Chi Ride è Fuori. Una gara all’ultima risata. Dieci comici si sfideranno suon di battute, costretti a convivere per sei ore e dovranno eliminarsi tra loro facendo ridere.

Chi resisterà fino alla fine, si aggiudicherà il montepremi finale di 100 mila euro (che verrà devoluto in beneficienza). Al rapper e a Chiara Ferragni, Mara Venier ha voluto dedicare alla coppia un video molto emozionante per gli auguri della nascita della piccola Vittoria.