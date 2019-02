Domenica In, il pubblico furioso: l’affermazione di Rosita Celentano sconvolge

Domenica In, Rosita Celentano ironizza sulla sua conduzione a Sanremo e fa un’affermazione che delude

Rosita Celentano a Domenica In sconvolge il pubblico Rai quando fa un’affermazione particolare riguardante la sua conduzione al Festival di Sanremo del 1989. Il tutto accade quando la conduttrice commenta le gaffe fatte da lei stessa e dai suoi compagni Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Scendendo nel dettaglio, Mara Venier manda in onda qualche filmato che vede i quattro presentatori fare diversi errori. Riuscirono a commettere vari sbagli durante questa conduzione, tanto che la Venier non può fare a meno di ironizzare su. Ed ecco che Rosita Celentano fa un’affermazione che lascia tutti senza parole: “Sembravano quattro autistici”. Questa sua dichiarazione non piace per nulla al pubblico, che sul web si lancia contro di lei inevitabilmente. I telespettatori non può non notare queste sue parole. Ma i commenti negativi non colpiscono solo la figlia di Adriano Celentano, ma anche l’intero programma e Mara. A detta del pubblico, la conduttrice avrebbe douto prendere subito le distanze da questa affermazione.

Il pubblico si scaglia contro Domenica In: la frase di Rosita Celentano genera polemiche

Grave errore quello commesso da Rosita Celentano, che nel lontano 1989 condusse il Festival di Sanremo con Paola, Danny e Gianmarco. Vennero definiti tutti e quattro “I figli d’arte“, proprio per la fama dei loro genitori. Insieme a Mara, la figlia del noto cantante ironizza sui vari errori commessi durante questa conduzione. Proprio per ridere, Rosita afferma: “Sembravamo quattro autistici”. La sua affermazione genera non poche polemiche sul web: “Ma come si puó mandare in onda la domenica gente totalmente incapace e insensibile come Rosina che dice che lei e i suoi tre colleghi “figli di…” sembravano “autistici”??? Mamma mia! Mandetela a casa”. Questo è uno dei tantissimi commenti negativi che in queste ore appaiono sui social.

Domenica In: Rosita Celentano e lo stesso programma scatenano critiche

Il pubblico si scaglia non solo contro Rosita, ma anche contro lo stesso programma. “Frase di una bruttezza assurda, spiace che non si siano prese le distanze”, commentano su Twitter i telespettatori. Non può di certo passare inosservata un’affermazione come quella di Rosita, che sicuramente riuscirà a farsi perdonare dal pubblico. Intanto, la Celentano chiede scusa a tutti i telespettatori: “Mi sono resa conto di aver detto qualcosa di sbagliato. Purtroppo non mi sono resa conto e chiedo scusa per questo. Non era mia intenzione offendere”.