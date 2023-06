Domenica In, Emilio Fede contro Mara Venier: “Non eri nessuno”

Emilio Fede stizzito dal comportamento di Mara Venier a Domenica In. In una diretta Instagram, l’ex direttore del Tg4 ha commentato in modo tutt’altro che carino il discorso con cui la conduttrice veneta ha chiuso la stagione del programma festivo di Rai Uno. In un video rimbalzato in rete si sente nitidamente il giornalista fare del sarcasmo sulla Venier. “Un’ultima puntata per me non facile”, ha scandito la ‘Zia’, in riferimento alla perdita del genero (marito di Elisabetta Ferracini), deceduto a 62 anni pochi giorni prima della messa in onda di Domenica In. Fede, sintonizzato sulla diretta della trasmissione, ha avuto un moto di stizza incomprensibile: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”.

Evidentemente Fede ha considerato l’atteggiamento della presentatrice fuori luogo e personalistico. Non è la prima volta che alla Venier viene mossa una simile critica, ma il punto è un altro. Nel corso della sua gestione di Domenica In, diversi telespettatori hanno ritenuto sovente le sue interviste troppo egocentriche ed egoriferite. Nel caso però dell’ultima puntata del 2022/2023, nessuno, fortunatamente, si è azzardato a mettere in discussione il dolore provato per la perdita dell’affetto stretto. Nessuno tranne Fede. Ma tant’è.

Domenica In, il futuro della trasmissione nella Rai targata Meloni

Cambiano i vertici Rai, ma gli evergreen restano. Ad esempio è il caso di Domenica In che tornerà anche nella prossima stagione televisiva e al timone ci sarà nuovamente Mara Venier. Dalla sua parte la conduttrice veneta ha i numeri che in tv sono quasi tutto, se non tutto. Anche quest’anno il programma ha garantito dati di ascolto buoni (non eccelsi ma assolutamente sufficienti). Per questo la Tv di Stato non ha intenzione di avventurarsi in cambi azzardati.

Dal canto suo la Venier ha dato piena disponibilità a tornare in sella allo show. Dunque nessun stravolgimento. Va ricordato che prima che la ‘Zia’ riprendesse le redini della trasmissione, la domenica di Rai Uno soffriva parecchio, prendendo sonore batoste da Canale Cinque. Erano i tempi in cui Barbara d’Urso trasformava in ora tutto ciò che toccava. La ruota poi è girata e si sa come è andata a finire. A ‘Barbarella’ è stato levato tutto, tranne Pomeriggio 5.