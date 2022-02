Domenica In, Ditonellapiaga vuota il sacco: “Lite Rettore? Notte di fuoco”

Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, ha vuotato il sacco a Domenica In, ammettendo per la prima volta che con Donatella Rettore ha avuto una forte lite nel corso del Festival di Sanremo 2022. L’indiscrezione che voleva le due artiste protagoniste di uno scontro pesante l’aveva lanciata Dagospia che aveva spiegato che qualcosa era andato storto nella serata delle cover. Fino ad oggi sia Margherita sia Donatella hanno minimizzato sulla vicenda. Da Mara Venier invece è emersa un’altra verità.

A gettare l’amo ci ha pensato la padrona di casa Mara Venier, che ha avuto ospiti le due cantanti di ‘Chimica’. “Ma è vero che litigavate tantissimo? Ci sono queste leggende metropolitane…”, ha detto a un certo punto la conduttrice veneta. La Rettore ha provato a risolvere la questione con una battuta: “Lei ha fatto il filo a Claudio (marito di Donatella, ndr)”. Non della stessa idea Margherita che infatti ha chiosato: “Sì, c’è stata una notte di fuoco”. “Ecco lo sapevo”, la contro risposta dell’artista veneta che ha finto di piangere, preparandosi a essere bersagliata di domanda. Dopodiché, inspiegabilmente, in studio ha iniziato a cantare l’orchestra del programma, subissando il dialogo in corso e facendo morire la discussione.

Fatto sta che una “notte di fuoco” c’è stata. A quanto pare a innescare i malumori tra Ditonellapiaga e Donatella sarebbe stata la scelta fatta nella serata delle cover. Il tandem si è esibito sulle note di “Nessuno mi può giudicare”, brano di Caterina Caselli. La Rettore avrebbe però preferito fare un medley delle sue hit. Inizialmente sembrava che fosse stato Amadeus a cassare l’idea, ma poi si è scoperto che sarebbe stata Margherita a non voler cantare il medley della collega di palco.

A spiegarlo è stato lo stesso ‘Ama’, in conferenza stampa, scrollandosi di dosso una falsa voce e volendo evidenziare la vera origine dei disguidi tra le due interpreti di ‘Chimica‘: “Non è assolutamente così – ha precisato il direttore artistico del Festival -. Rettore voleva fare delle sue canzoni ed io sarei stato felicissimo se le avesse fatte. Non ho precluso questa possibilità ai cantanti in gara. Credo che invece non fosse d’accordo Ditonellapiaga. Quindi il problema evidentemente non dipendeva da me ma era interno alla coppia“.

Le puntualizzazioni di Amadeus sono giunte dopo che Donatella lo aveva attaccato frontalmente, forse non essendo ancora a conoscenza che a mettere lo zampino per far saltare il medley è stata Ditonellapiaga. “Non c’è stato niente da fare – aveva tuonato la Rettore –. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli”.