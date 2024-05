Domenica In: Daniela Bongiorno irriconoscibile e l’ira di Mara Venier

Sfuriata di Mara Venier a Domenica In durante la diretta del 26 maggio in onda su Rai Uno. Il clima si è fatto teso quando in studio è sbarcata Daniela Zuccoli, la vedova del mitico Mike Bongiorno. Non appena la signora si è seduta per cominciare l’intervista, la conduttrice veneziana ha rivolto ad alcune persone presenti nel dietro le quinte del programma uno sguardo incendiario. Poi, in modo perentorio e alquanto infastidito, ha invitato tutti a fare silenzio e a portare rispetto all’ospite. Non è chiaro a chi si sia rivolta di preciso la ‘Zia’, ma quasi certamente si è adirata con alcuni addetti ai lavori dello show.

“Scusa, un momento Daniela”. Così la Venier nell’interrompere la chiacchierata con la vedova di Mike. Quindi lo sguardo agguerrito verso qualcuno che evidentemente stava parlottando dietro le quinte: “Silenzio. Per favore vi chiedo silenzio e rispetto, quest’anno non l’ho mai fatto”. Ha poi taciuto per alcuni attimi prima di procedere con la ramanzina, con toni ancor più decisi e netti: “Per favore, silenzio e rispetto perché stiamo parlando con la signora Bongiorno ed è anche un momento delicato ed emozionante, almeno per me e per la signora Bongiorno”.

In studio è calato il gelo e non è più volata una mosca. L’intervista con Daniela Zuccoli è poi proseguita. Intanto sui social c’è chi si è sbizzarrito nel commentare il viso della vedova di Mike, che ha evidentemente fatto ampio ricorso alla chirurgia plastica.

“I soldi di Mike tutti al chirurgo”, il commento sarcastico di un utente. “Se Mike resuscita non la riconosce”, la chiosa velenosa di un altro internauta. C’è chi invece ha ravvisato una certa somiglianza con la cantante di Boys: “Ma è la signora Bongiorno o Sabrina Salerno?”. Un altro utente invece l’ha paragonata a Belen Rodriguez: “Visto per un attimo la signora Bongiorno. Sembra Belen. Si sarà rivolta allo stesso chirurgo”. C’è poi chi ha persino tirato di mezzo la deontologia professionale dei chirurghi: “Ma l’onestà di qualche chirurgo di rifiutarsi di fare interventi devastanti su donne, non poco attraenti, ma semplicemente insoddisfatte? Boh”.

Altri commenti a caldo: “Ma non si guardano allo specchio… Che con questi ritocchi diventano ridicoli e brutti…”; “Daniela si è ricostruita tutta la faccia! Tiratissima”; “Mamma mia quanta chirurgia”; “Per me questa potrebbe benissimo essere una fra Ornella Vanoni, Ilary Blasi, Donatella Versace, Gabriel Garko”; etc etc.