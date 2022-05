Domenica In, così ha avuto un crollo emotivo in diretta Tiziana Giardoni

La puntata di Domenica In è proseguita con Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio. La vedova dell’ex componente dei Pooh, scomparso tragicamente il 7 novembre 2020, si è raccontata a ruota libera nella trasmissione, condotta da Mara Venier, ripercorrendo la sua travolgente storia d’amore con il compianto musicista. Giardoni ha raccontato di aver conosciuto D’Orazio in occasione di una cena di amici in comune e che, per lei, sia stato un colpo di fulmine.

La loro storia è nata dopo un messaggio invitato dal musicista, il giorno dopo il loro primo incontro. “Da allora mi ha stupito sempre, tutti i giorni“, ha confessato Giardoni, mostrando quanto il loro amore fosse grande. “Non c’è tempo per il dolore e io questo dolore lo sento. Mi manca la sua allegria, quella sua voglia di esserci,” ha poi proseguito la vedova D’Orazio. In studio ha poi fatto il suo ingresso Red Canzian, compositore dei Pooh nonché grande amico del musicista, ad oggi molto legato a Tiziana.

Il racconto drammatico della vedova D’Orazio

Dopo aver ripercorso alcune tra le tappe fondamentali che hanno caratterizzato la straordinaria carriera di Stefano D’Orazio e, soprattutto, la loro storia d’amore, Tiziana Giardoni ha poi lasciato spazio ad un drammatico racconto. Lei e il compianto marito hanno difatti avuto il Covid, contratto in occasione di un pranzo di famiglia. Per celebrare il risultato dell’ultima tac del padre della Giardoni, tutti si sarebbero riuniti, fino alla scoperta della drammatica notizia. “È successo tutto insieme, eravamo ad un pranzo dove Stefano non c’era neppure“, ha confessato la vedova D’Orazio.

Oltre a colpire lei e il marito, il virus non ha risparmiato il padre della stessa Tiziana, venuto a mancare solo 20 giorni dopo. Inizialmente la situazione non era sembrata preoccupante, fino a quando “una notte le cose sono peggiorate tantissimo.” È scattato subito il ricovero il ospedale per l’artista, senza che la moglie potesse accompagnarlo, per via delle restrizioni e del suo stato di positività. “Mio marito e mio padre non li abbiamo più visti“, ha confessato la Giardoni.

Al termine dell’intervista, Red Canzian ha perciò tenuto un omaggio a Stefano D’Orazio, esibendosi in un duetto virtuale con il collega e amico di sempre. L’ex bassista dei Pooh ha regalato una sentita performance, che ha suscitato il crollo emotivo di Tiziana Giardoni, colta alla sprovvista dalla sorpresa. La vedova D’Orazio non ha retto, scoppiando in un pianto disperato. Prontamente, Mara Venier è scattata per consolarla, in quel momento di intensa emozione dinanzi al volto del marito proiettato.