Domenica In conferenza: Venier su tutte le furie e d’Urso ‘scansata’

Tutto pronto per la nuova stagione di Domenica In, in partenza il 15 settembre. Nelle scorse ore è stata presentata l’imminente edizione dello storico programma di Rai Uno. Protagonista assoluta la sua conduttrice, Mara Venier. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti, non è mancato nulla: ci sono stati momenti di commozione che hanno portato la ‘Zia’ sull’orlo del pianto, c’è poi stata una sfuriata nei confronti di un giornalista per via di una domanda malandrina e ci sono state anche dichiarazioni su Barbara d’Urso.

La Venier ha assicurato che quella che verrà sarà per davvero la sua ultima stagione alla guida della trasmissione festiva dell’ammiraglia della tv di Stato. Già in passato lo ha dichiarato in varie occasioni, ma stavolta pare che il dado sia realmente stato tratto e che non ci sarà spazio per ripensamenti (staremo a vedere).

Spazio poi all’emozione. La conduttrice veneta, con voce rotta sopraffatta dal pianto, si è commossa quando ha ricordato le sue prime esperienze a Domenica In. “Quando io l’anno scorso ho detto che era l’ultima Domenica In, lo pensavo veramente. Io non mi vedo in nessun’altra collocazione di palinsesto che non sia Domenica In”, ha raccontato.

Mara Venier: porta chiusa per Barbara d’Urso

A proposito di novità, si era poi ipotizzato un ampliamento del cast, con la Venier spalleggiata da una comica, cioè, Barbara Foria, e un’altra figura. Visto che Barbara d’Urso è ferma ai box ormai da tempo, è stato chiesto alla ‘Zia’ se avesse pensato a lei. La presentatrice veneziana ha scansato rapidamente tale voce:

“Io pensavo a un cast tutto al femminile per la nuova Domenica In, altre due tre artiste insieme a me, ma con ruoli diversi: una comica, una conduttrice, una showgirl ecc. A Barbara D’Urso non ho mai pensato perché facciamo lo stesso mestiere. Su Barbara Foria invece, l’ipotesi non è tramontata, stiamo cercando un’idea carina e non banale per coinvolgerla, perché a me lei piace molto”.

Tante idee, ma nessuna modifica ‘strutturale’. A confermarlo anche il dirigente Rai Angelo Mellone: “Avevamo valuto di allargare il cast, ma per la rimodulazione di Domenica In alla fine non si è ritenuto opportuno”. La parola è poi passata di nuovo alla Venier che ha detto che spera di aprire la nuova stagione con don Antonio Mazzi in collegamento per ricordare Luca Giurato.

Inoltre la presentatrice ha anticipato che nella prima puntata come ospiti ci saranno Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari, Sal Da Vinci e Valeria Bartolucci, la moglie di Louis, l’uomo in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Nel corso della conferenza è poi stato domandato se avesse un fondo di verità la voce che voleva Massimo Giletti vicino a prendere la conduzione del programma. “Nessuno ha mai pensato all’ipotesi Giletti”, ha tagliato corto Mellone.

Mara Venier furiosa per la domanda su Dargen D’Amico

Il clima si è fatto teso quando un giornalista ha ricordato il caso Dargen D’Amico. La Venier, a febbraio, fu accusata da diverse voci critiche di aver censurato l’intervento del cantante, che stava parlando della Palestina, nel corso della puntata sanremese. La conduttrice è sbottata: “Lei vuole la polemica. Non c’è mai stato alcun caso Dargen a Sanremo. Ha avuto diciassette minuti a Sanremo. Ho fatto 30 anni di Rai, 16 edizioni di Domenica In: tutti sono stati liberi di dire qualcosa con me. Sia chiaro”.

Sempre restando in tema ‘politica’, la Venier ha anticipato che non tratterà in alcun modo lo spinoso caso che vede protagonisti Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Motivo? “Io non posso fare politica. Non ci occuperemo del caso Boccia”.