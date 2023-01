Nella puntata di Capodanno di Domenica In, tra gli ospiti, è sbarcato in studio Alessandro Ristori, cantante originario di Faenza, classe 1979. L’artista si è presentato con un outfit anni Settanta, con pantaloni a zampa di elefante e con una giacca a quadretti bianchi e neri e delle spalline alquanto evidenti. Inutile dire che sui social diversi utenti si sono sbizzarriti nel commentare l’abbigliamento del musicista. Ma c’è dell’altro da rilevare: sempre sul web, parecchi telespettatori sintonizzati su Rai Uno si sono chiesti chi sia Ristori. In un amen sono così piovuti non pochi ‘cinguettii’ su Twitter che hanno fatto dell’ironia, e pure del sarcasmo, sulla popolarità del cantante che si è esibito sulle note del celebre brano Amore disperato di Nada.

“Richiesto in quale mondo? Telefono casa”, il sarcasmo di un utente nel momento in cui a Domenica In si è detto che Ristori è richiesto all’estero (cosa tra l’altro vera). “Chi ha i capelli più pennellati tra questo tizio e Silvan?”, il graffio di un altro telespettatore che ha paragonato la pettinatura del cantante e quella del mago che si era esibito poco prima in studio. Altri tweet a caldo: “Scusa ma chi sei?”; “Ma questo è un comico o un cantante vero?”; “Ma chi è questo?”; “Ma questo chi è? 400 concerti? Sono proprio fuori dal mondo… o vecchia”. Velenosità anche sulla Rai: “Ragazzi ma quanti pochi soldi hanno in Rai? Domenica In, pure all’Anno che Verrà ieri sera, campano con l’imitazioni”. Sono piovute altre ironie sulla falsa riga di quelle riportate.

Chi è Alessandro Ristori: vita e carriera

Alessandro Ristori, prima di cantare, ha frequentato per anni l’ambiente del teatro, prima partecipando a diversi laboratori e poi cimentandosi nella recitazione vera e propria di commedie. Dopo ha intrapreso la strada della musica, prendendo parte a numerosi concorsi canori. Nel 1999 ha partecipato anche all’accademia di Sanremo classificandosi fra i 45 finalisti.

Nell’anno 2000 è uscito il suo primo album dal titolo ‘Alessandro è Ristori’. Diverse anche le ospitate che lo hanno visto protagonista sul piccolo schermo italiano: lo si è visto su Rete Quattro a La Domenica Del Villaggio e su Rai Uno appunto a Domenica In. Insieme alla sua band The Portofinos ha cantato in diversi Paesi esteri, esibendosi in Russia, negli Stati Uniti, in Egitto e in Brasile

Fra i suoi artisti preferiti ci sono Adriano Celentano, Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. Ascolta prevalentemente il country degli anni ’70 ma anche il british pop.