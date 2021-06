Domenica In, Achille Lauro e la fidanzata misteriosa: la replica a Mara

Ultima puntata di Domenica In 2020/2021: in studio non poteva mancare la star Achille Lauro che con Mara Venier condivide un rapporto speciale di amicizia. Nel corso dell’intervista il cantante ha ripercorso le tappe della sua carriera che negli ultimi anni ha visto un’impennata prepotente che lo ha lanciato nell’olimpo della musica italiana. Naturalmente la ‘Zia’ non ha perso l’occasione di cercare di indagare sulla vita privata dell’artista che da sempre è riservatissimo.

“L’amore? Ti vedo sempre solo”, ha chiesto a un certo punto la Venier. Pronta la risposta di Lauro: “Con la mia vita nascondo bene. La mia vita privata la voglio tenere privata. Non ho manco la mia vita in mano, figurati una vita di coppia”. Una frase che lascia qualche dubbio. Infatti qualcosa pare non tornare. Motivo? In tempi non sospetti, sempre a colloquio a Domenica In e sempre innanzi a Mara, Achille si era aperto un po’ di più, dicendo di essere fidanzato da tanti anni e che l’amore è il motore di molte cose.

Dopo le dichiarazioni dell’artista romano sulla compagna, il gossip aveva provato ad indagare su chi fosse la sua dolce metà, trovando indizi importanti che hanno portato a una tal Francesca. Con lei il cantante dovrebbe condividere una relazione da circa tre anni. Il condizionale è d’obbligo perché le parole odierne dell’artista rimettono in discussione il fidanzamento.

Cosa ha voluto intendere Lauro dicendo di non fare ‘vita di coppia’? Che non è più fidanzato oppure semplicemente che ha sì ancora una persona al fianco ma che conduce una relazione ‘sui generis’ per via dei tanti impegni e del suo modo originale di intendere il rapporto sentimentale? Chissà, il dubbio resta…

Achille Lauro e Francesca: cosa sappiamo della relazione tra la donna e il cantante

Ma chi è Francesca? Che volto ha? Ad intercettarla, in passato, ci ha pensato il magazine Chi che aveva pizzicato la coppia in atteggiamenti intimi al mare, intenta a scambiarsi dei passionali baci e qualche tenera effusione. Dagli scatti della rivista diretta da Alfonso Signorini si nota che la ragazza è una giovane donna affascinante, mora e con la passione per i tatuaggi; passione condivisa con il compagno Lauro.