Domenica In a rischio per Covid: Mara Venier non va in onda? Il retroscena

La puntata numero ventisette del contenitore del dì festivo non potrebbe andare in onda domenica 14 marzo 2021: cosa è successo

È a rischio Domenica In: Mara Venier non va in onda? Il contenitore domenicale potrebbe non essere trasmesso il 14 marzo 2021. La ventisettesima puntata, infatti, potrebbe essere rimandata a data da destinarsi. Come fa sapere il portale Blogo, il gruppo di lavoro del contenitore del dì festivo del pomeriggio di Rai 1 è entrato in contatto a Sanremo con Pino Strabioli, positivo al Covid, che avrebbe preso il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anch’esso risultato positivo al Coronavirus. Tutto è successo la scorsa settimana durante lo speciale di Domenica In dedicato alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. In via precauzionale la Rai aveva bloccato la partecipazione, nel ruolo di opinionista, sia a Strabioli che a Vincenzo De Lucia, i quali hanno lasciato immediatamente la Città dei Fiori. L’attore e l’imitatore avevano fatto il viaggio in auto insieme.

Il protocollo richiede un nuovo tampone per il team di Domenica In previsto per sabato 13 marzo 2021, al termine del quale si deciderà il destino della puntata numero ventisette di Domenica In. Il programma torna negli studi Fabrizio Frizzi dopo l’appuntamento speciale condotto dal palco del teatro Ariston. Mara Venier ha fatto registrare ascolti importanti con punte di oltre sei milioni di telespettatori anche se partita con 40 minuti di ritardo a causa della Messa di Papa Francesco celebrata in Iraq in occasione del suo viaggio.

Domenica In non va in onda? Strabioli e Marzullo hanno il Covid: come stanno ora

Avevano lavorato per Oggi è un Altro Giorno durante la settimana sanremese: Pino Strabioli e Gigi Marzullo hanno il Covid. Gigi aveva già annunciato la sua positività domenica scorsa collegandosi da casa con Che Tempo Che Fa, di cui è ospite abituale. Inoltre doveva partecipare a Domenica In in onda dall’Ariston di Sanremo, ma ha dovuto annullare la sua presenza su decisione dell’azienda.

Anche Strabioli ha il Coronavirus. Dopo la negatività a Sanremo, lunedì scorso si è svegliato con un forte mal di gola, ha subito fatto il molecolare che è risultato positivo. Entrambi stanno bene e hanno confermato di avere sintomi leggeri.