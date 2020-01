Domenica 5 gennaio 2020: ospiti Domenica In e Da noi…a ruota libera

Gli ospiti tv di domenica 5 gennaio 2020 a Domenica In e Da noi…a ruota libera

Domenica In di Mara Venier non si ferma per le festività natalizie. La trasmissione di Rai Uno andrà in onda regolarmente anche domenica 5 gennaio. E subito dopo spazio a Da noi…a ruota libera, che sta riscuotendo un discreto successo. Sono invece fermi Domenica Live di Barbara d’Urso, Che tempo che fa di Fabio Fazio, Non è l’Arena di Massimo Giletti e Le Iene. Tutti questi programmi torneranno in onda la prossima settimana, ovvero domenica 12 gennaio.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La puntata di Domenica In del 5 gennaio è dedicata alla Festa dell’Epifania. Per questo in studio ci sarà il Coro Dolci Note, composto da 50 bambini e diretto dal maestro Alessandro Bellomaria. Ma per la prima volta arriveranno pure i Me contro Te, ovvero i famosi Luì e Sofì che presenteranno il loro nuovo film – La vendetta del signor S – in uscita al cinema il prossimo 17 gennaio. Sempre per i bambini, arriveranno in studio 15 Befane da Urbania. Altri ospiti saranno: l’attrice Sandra Milo, il comico Gabriele Cirilli, lo showman Teo Teocoli e lo chef Gianfranco Vissani. Previsti pure: il mago Silvan, il cantante neomelodico Andrea Sannino e Arturo Mariani, giovane sportivo e scrittore nato con una sola gamba, che racconterà la sua storia.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Nella prima puntata del nuovo anno di Da Noi… A Ruota Libera, Francesca Fialdini intervisterà Simona Ventura pronta a raccontare con sincerità della sua famiglia e della carriera, tra momenti difficili ad altri di grande riscatto. Protagoniste del programma sono anche le storie di persone comuni che hanno seguito fino in fondo la propria natura, superando prove e difficoltà, come suor Luigina Traverso, guarita da una grave malattia grazie a un miracolo, riconosciuto dalla Santa Sede, avvenuto a Lourdes nel 1965, e Maksim, ex clochard che è riuscito con tenacia a cambiare la propria vita.