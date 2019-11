Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che Tempo Che Fa, Non è l’Arena

Altra domenica televisiva ricca di ospiti celebri. Il 3 novembre 2019, i salotti di Domenica In, Domenica Live, Che Tempo Che Fa e Non è l’Arena si riempiranno di personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, della politica e della cultura. Ad allietare il pomeriggio e la serata dei telespettatori, ci saranno i ‘soliti noti’, ossia Mara Venier su Rai 1, Barbara d’Urso su Canale 5, Fabio Fazio su Rai 2 e Massimo Giletti su La7.

Gli ospiti di Domenica In

Zia Mara cercherà di far proseguire il successo di Domenica In, che continua a ottenere ottimi riscontri in termini di Auditel. Per far decollare gli ascolti il 3 novembre, come svelato da TvBlog, nel salotto di Rai 1 sbarcheranno il tenore Alberto Urso, la cantante Paola Turci, l’attore Massimo Boldi, il giornalista Massimo Gramellini e il cast di Maledetti Amici Miei (trasmissione di Rai 2 con Giovanni Veronesi, Sergio Rubini, Alessandro Haber e Rocco Papaleo).

Gli ospiti di Domenica Live

Domenica Live, naturalmente guidata da Barbara d’Urso, accoglierà Daniela Bongiorno, Mauro Marin e Francesca Cipriani. La vedova del compianto Mike Bongiorno rilascerà una lunga intervista, mentre Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, uscito dall’ospedale psichiatrico, incontrerà l’ex compagna Jessica Bellei e, per la prima volta, suo figlio. Per la sfida di Domenica Alive sarà la volta di un volto noto dei salotti ‘d’ursiani’, Francesca Cipriani che si esibirà sulle note di Like a Vergin di Madonna.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa

Nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa’. L’ospite ‘big’ atteso da Fazio è l’attrice Fanny Ardant. Altra intervista interessante sarà quella all’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, tornato a casa dopo 11 mesi lo scorso 5 settembre, dopo che il Tribunale di Locri gli ha revocato il divieto di dimora. Nel salotto di Rai 2 spazio poi a Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, protagonisti del nuovo film di Vincenzo Alfieri “Gli Uomini d’oro”. Innanzi a Fazio si siederanno anche il fumettista Lorenzo Mattotti e l’atleta Manuel Bortuzzo. Previsto anche un monologo inedito di Enrico Brignano. L’appuntamento è preceduto alle ore 19.40 da ‘Che Tempo Che Farà’, con Fabio Fazio affiancato questa settimana da Fabio De Luigi,. Nello spazio interviste, ospiti Fabio Volo e Walter Veltroni. A seguire il classico appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa – Il tavolo’. Attesi Giusy Ferreri, Valentina Bellè Teo Teocoli.

Gli ospiti di Non è l’Arena

Massimo Giletti ospiterà la politica Maria Elena Boschi e tratterà i seguenti temi: