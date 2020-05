Domenica 3 maggio 2020 ospiti in tv: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso

Tornando in onda questa domenica 3 maggio 2020 in tv i vari programmi di intrattenimento e informazione. Stiamo parlando di Domenica In con Mara Venier su Rai Uno, Dai noi… a ruota libera con Francesca Fialdini sempre su Rai Uno, Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio su Rai 2, Live – Non è la d’Urso su Canale 5 e Non è l’arena con Massimo Giletti su La 7. Come sempre, tali trasmissioni vedranno come ospiti diversi personaggi noti nel mondo dello spettacolo e in altri settori, come cultura, scienza e politica. Vediamo ora quali sono i volti celebri che ci terranno compagnia nei salotti televisivi questa domenica.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier torna in onda anche questo 3 maggio con Domenica In. Come ormai accade da qualche settimana, i vari ospiti prenderanno parte alla puntata attraverso dei video-collegamenti. In studio sarà, infatti, presente solo la conduttrice. Tornando ai nomi, ci sarà uno spazio dedicato a grandi volti della tv italiana. Stiamo parlando di Claudio Amendola e dei comici Nino Formicola e Alessandro Siani. Saranno presenti questa domenica per un’intervista con zia Mara anche Fabio Rovazzi e Pupo. Inoltre, il pubblico potrà rivedere anche il noto scritto Fabio Volo, lo chef Gennaro Esposito e l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Nel salotto di Da noi…a ruota libera il 3 maggio Francesca Fialdini ospiterà, sempre attraverso un collegamento, Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano non sarà l’unico a prendere parte alla puntata, ovviamente. Infatti, il pubblico di Rai Uno potrà assistere alle interviste di Barbara Alberti, Giorgio Tirabassi, Enrico Bertolino, Francesco Paolantoni e la giornalista Maria Concetta Mattei.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio torna in onda questa domenica con importanti ospiti. Scendendo nel dettaglio, ospiterà nel suo programma il Premio Nobel per la Pace, Denis Mukwege. Non solo, saranno presenti Vincenzo De Luca, Jole Santelli, Dario Franceschini e il medico Roberto Burioni. Per quanto riguarda la fase legata al mondo dello spettacolo troveremo sul piccolo schermo Alessandro e Leo Gassman, Cesare Cremonini e Luciana Litizzetto.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Nel programma, inserito tra le serie horror consigliate da google, questa domenica Barbara d’Urso dedicherà parte della sua puntata, in prima serata, all’emergenza legata al Coronavirus. Infatti, per la prima fase è previsto un talk sul virus che sta devastando i Paesi nel mondo. Ci sarà lo spazio dedicato al gossip, con ospiti che ancora non sono stati comunicati.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Come sempre, Massimo Giletti a Non è l’Arena concentrerà la puntata su argomenti legati alla cronaca e alla politica. In particolare, si tratterà il tema legato alle recenti “scarcerazioni dei boss”. Tra gli ospiti vedremo Briatore e Meloni.