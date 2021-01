Domenica 3 gennaio 2021: ospiti Domenica In e Ricomincio da RaiTre

Tutti gli ospiti che parteciperanno ai salotti ancora in onda durante le festività natalizie per la serata e il pomeriggio di domani

Nonostante alcuni programmi abbiano deciso di optare per un meritato riposo sotto le vacanze natalizie dopo l’anno travagliato e ricco di lavoro, alcune trasmissioni invece hanno deciso di continuare ad andare in onda. Tra questi ci sono Mara Venier e Francesca Fialdini. Ad aggiungersi anche Andrea Delogu e Stefano Massini con Ricomincio da RaiTre.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Appuntamento alle 14.00 su Rai 1 con Mara Venier e il suo celebre programma “Domenica In”. La prima puntata del 2012 si aprirà con l’astrologo Paolo Fox che racconterà cosa ci riservano le stelle per il nuovo anno.

Tra i primi ospiti in collegamento: la giornalista Giovanna Botteri, Don Antonio Mazzi, Ferzan Ozpetek, Guillermo Mariotto, Eleonora Daniele, Fausto Leali e Sandra Milo. Inoltre, Giovanna Ralli sarà in studio a festeggiare il suo 86° compleanno e racconterà la sua vita privata e la sua carriera.

Ci sarà anche Alba Parietti che presenterà il suo libro “La cacciatrice di narcisi” e sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier. Per quanto riguarda la musica Roby Facchinetti canterà il nuovo singolo “Invisibili”, scritto con Stefano D’Orazio, contenuto nella collezione del nuovo album “Inseguendo la mia musica”.

Interverrà anche l’attrice Cristiana Capotondi che presenterà il film tv “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” in onda su Rai 1 in prima serata lo stesso giorno. Infine, per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica ci sarà in studio anche il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Quest’ultimo fornirà nuovi aggiornamenti sulla campagna di vaccinazione nel nostro Paese e sull’arrivo dei nuovi vaccini anti Covid-19.

Gli ospiti di Andrea Delogu e Stefano Massini a Ricomincio da RaiTre

Continua il viaggio sulle meraviglie del teatro iniziato lo scorso 12 dicembre 2020. Lo show è stato pensato e voluto per sostenere e dare la possibilità di esibirsi a molte realtà teatrali bloccate dal lockdown. Tanti sono stati gli ospiti che si sono succeduti puntata dopo puntata. Da Adriano Celentano a Luca Zingaretti, da Roberto Bolle a Fiorella Mannoia; da Luigi Lo Cascio e Fabrizio Gifuni a Lella Costa e Alessandro Gassman. E così dopo tre imperdibili puntate si è arrivati anche alla quarta ed ultima.

Domenica 3 gennaio 2021 alle ore 21.30 l’appuntamento è con personaggi dello spettacolo internazionali. Ci saranno gli attori Willem Dafoe e Ted Neeley, da quasi 50 anni il volto di Jesus Christ Superstar al cinema e in teatro. Oltre a loro Silvio Orlando con un estratto del suo spettacolo tratto da “La Vita davanti a Sé” di Romain Gary; Arturo Brachetti con i suoi giochi e trasformismi; Angela Finocchiaro in un momento del suo labirintico “Ho perso il filo”; Veronica Pivetti con “Viktor und Viktoria”; Fabrizio Bentivoglio con uno speciale racconto sui banchi di scuola e Sonia Bergamasco in un’interpretazione inedita di “Euridice”.

Poi ancora Simone Cristicchi racconterà la sua esperienza di spettacolo dal vivo nelle zone colpite dal sisma de L’Aquila e si esibirà con una sua canzone. Ci sarà anche Lodo Guenzi che porterà una sua personale interpretazione di un brano di Paolo Nori. Il coreografo Daniel Ezralowche presenterà un estratto della sua ultima opera, “Open”. Infine, Liv Ferracchiati, giovane promessa del teatro si esibirà nella sua rivisitazione di Cechov.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Appuntamento invece con Francesca Fialdini alle 17.20 su Rai 1. La conduttrice andrà in onda con la prima puntata del 2020. Non sono ancora noti gli ospiti del programma ma si prospetterà come sempre una puntata interessante e ricca di importante ospitate. Con le sue interviste la Fialdini farà di certo compagnia ai telespettatori italiani distraendoli da questi giorni uggiosi.