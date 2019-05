Domenica 26 maggio 2019: ospiti Domenica In e Che tempo che fa

Domenica In ospiti 26 maggio 2019: chi ci sarà nell’ultima puntata della stagione

Domenica 26 maggio 2019 appuntamento con l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier accoglierà nel suo studio tantissimi ospiti, mentre su Canale 5 Domenica Live è giunta ormai al termine. La scorsa settimana infatti è andata in onda l’ultima puntata del contenitore domenicale di Barbara d’Urso, ma domenica 26 maggio andrà in onda una specie di Rewind. Sono state annunciate delle interviste mai andate in onda: forse delle vecchie interviste arricchite di video dal backstage e fuori onda? Il pubblico affezionato di Domenica Live potrà scoprirlo soltanto guardando la prossima puntata. Adesso però concentriamoci sugli ospiti di Domenica In del 26 maggio 2019, dato che sarà ancora in diretta questa settimana!

Ospiti Domenica In del 26 maggio 2019: arriva Romina Power

Come svelato da Blogo, Mara Venier avrà una domenica ricchissima di ospiti per concludere la stagione. Nell’ultima puntata interverranno Romina Power, Renzo Arbore, Nino Frassica, Gina Lollobrigida e Teo Teocoli. Ci sarà un momento divertente e allegro con Orietta Berti che ballerà con la padrona di casa. E poi ospiti di Domenica In anche molti cantanti: da Ron a Enrico Nigiotti, passando da Fausto Leali, Angela Luce e Francesco Merola. Sarà finita qui? No, perché su Rai 1 ci saranno anche Franco Antonello e suo figlio Andrea, che sono entrati ormai da tempo nel cuore degli italiani grazie a Le Iene. Terminato il pomeriggio su Rai 1, potrete seguire anche i graditi ospiti di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Che tempo che fa ospiti domenica 26 maggio 2019: Cremonini mantiene la promessa

Tramite il profilo Instagram, Che tempo che fa ha annunciato il grande ospite di domenica: Enrico Brignano! Questa la didascalia con cui è stato annunciato: “Dopo aver festeggiato il suo compleanno il 18 maggio, @enricobrignano sarà nostro ospite nella prossima puntata”. E poi vedremo in studio Cesare Cremonini, che la settimana scorsa è già apparso nella trasmissione per annunciare il tour #Cremonini2C2CSTADI e ha mantenuto la promessa di presenziare in puntata. Ci saranno solo loro due o si aggiungeranno altri nomi? Vi terremo aggiornati!