Domenica in, Domenica Live, Live-Non è la d’urso: ospiti e anticipazioni

Domenica in, Domenica Live, Non è l’Arena, Live-Non è la d’urso: ospiti, anticipazioni e orari

Il giorno di festa televisivo torna a essere ricco di appuntamenti. La nuova stagione del piccolo schermo entra nel vivo domenica 22 settembre con le trasmissioni che ne hanno segnato la storia degli ultimi anni: Domenica In (Rai 1, la trasmissione ha aperto i battenti la settimana scorsa), Domenica Live (Canale 5), Non è l’Arena (La 7) e Live – Non è la d’Urso (iniziato anch’esso già da una settimana), in onda sulla rete ammiraglia Mediaset (lo scorso anno il talk era trasmesso il mercoledì sera). Non resta che andare a scoprire tutti gli ospiti dei programmi.

Domenica In e Domenica Live: ospiti di domenica 22 settembre

Si comincia alle 14.00 con Domenica In che chiuderà alle 17,30. Attesi Stefano De Martino, fresco di debutto alla guida di Stasera tutto è possibile, Renzo Arbore e Gina Lollobrigida. Spazio anche alla musica con Riccardo Cocciante ed Elodie. Proprio mentre Mara Venier si appresterà a salutare il pubblico, Barbara d’Urso cercherà di far decollare gli ascolti di Canale 5. Domenica Live inizia alle 17,20 e farà calare il sipario alle 18,45. In studio sbarcheranno Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi, oltre a Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini (da poco ritornati insieme). Largo poi al battesimo del figlio di Paola Caruso e al nuovo contenitore intitolato Domenica Alive (torneo che vedrà alcuni vip disputarsi la vittoria interpretando in modo originale dei video musicali. Ci sarà il voto dei telespettatori).

Non è l’Arena e Live – Non è la d’Urso: ospiti di domenica 22 settembre

In serata, ecco arrivare Non è l’Arena di Massimo Giletti (a partire dalle 20,35) e Live – Non è la d’Urso (a partire dalle 21,20). Su La7 ci sarà Pamela Prati per proseguire il racconto dello scandalo del suo matrimonio fantasma (Giletti ha anticipato che vedremo un documento assolutamente inedito ed esclusivo). Da Barbara d’Urso sono invece attesi Matteo Salvini, Fabrizio Corona (in collegamento registrato da San Vittore), Loredana Bertè (ricorderà la compianta sorella Mia Martini) e Adriano Panzironi (con la sua discussa dieta). Spazio anche per la vicenda di Mark Caltagirone e, in particolare, alle accuse della mamma del finto Sebastian Caltagirone.