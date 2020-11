Altro giro, altra corsa. Anche questa settimana la domenica è arrivata e conduttori e conduttrici dei palinsesti Rai e Mediaset sono pronti a far divertire ed emozionare i propri telespettatori. E anche stavolta gli ospiti saranno molti e variegati. Da Domenica In a Domenica Live, Da Live-Non è la D’Urso a Che tempo che fa, si vedranno personalità celebri sul piccolo schermo. Scopriamo insieme su chi è ricaduta la scelta dei padroni di casa questa settimana.

Ospiti di Mara Venier a Domenica In

Nell’undicesima puntata di Domenica In Mara Venier non poteva non dedicare uno speciale per la finale di Ballando con le stelle, che andrà in onda il 21 novembre in prima serata. La chiacchierata verrà portata avanti con i giurati di questa edizione 2020: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Interverrà anche il vincitore o la vincitrice del programma.

Ci sarà anche in collegamento Alessandra Mussolini, che parlerà della propri vita e citerà molto probabilmente anche la sua esperienza nel programma di Milly Carlucci. Tra gli ospiti in collegamento ci sarà poi Iva Zanicchi, recentemente colpita dal Covid. E ancora, l’attrice Giovanna Ralli.

Uno spazio sarà dedicato anche al nuovo film sulla vita di Rita Levi Montalcini, la grande scienziata vincitrice del Premio Nobel. Zia Mara intervisterà Elena Sofia Ricci. Tra gli ospiti anche i figli del grande Ugo Tognazzi: Ricky, Gianmarco, Maria Sole e Thomas. I ragazzi parleranno dello scritto per il loro papà dal titolo: “Ugo – La vita, gli amori, gli scherzi di un papà di salvataggio”

Uno spazio sarà riservato anche alla musica e all’attualità. Per quanto riguarda il primo, Fabrizio Moro parlerà di “Canzoni d’amore nascoste”, una raccolta di brani d’amore di undici pezzi segnanti per il percorso artistico del cantautore. Per il secondo, ad intervenire sarà il professor Matteo Bassetti, che aggiornerà i telespettatori sull’emergenza Covid.

Ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

La puntata di Domenica Live ospiterà Paolo Mengoli che ha disconosciuto la figlia. La conduttrice annuncia che ci saranno delle rivelazioni choc. Inoltre, in studio ci sarà Michela Morellato che sostiene di essere stata molestata da Amedeo Goria. Dal momento che il giornalista è stato ospite della d’Urso la scorsa domenica, la ragazza ha chiesto diritto di replica. Ospite anche Paola Caruso, che parlerà del suo rapporto conflittuale con la madre biologica, accusata di volere solo soldi dalla ragazza. Inoltre, ha continuato Barbara, si festeggerà il cinquantesimo compleanno di Samantha De Grenet.

Ospiti di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso

Puntata scoppiettante anche nella fascia serale di Canale 5 con Live-Non è la d’Urso. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip ci sarà Massimiliano Morra, eliminato lunedì scorso, assieme alla fidanzata Dalila Mucedero. La coppia affronterà le cinque sfere. Sarà presente, inoltre, Paolo Brosio con la fidanzata Maria Laura, più giovane di lui di quarantadue anni. Per lo spazio dedicato alla “cronaca” si parlerà del caso che ha coinvolto l’imprenditore Alberto Genovese e degli scandali di “Terrazza Sentimento”.

Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Da Fabio Fazio, oltre alla presenza di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento di Roberto Saviano, ospiti della puntata saranno: il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Premio Nobel 2020 per la Medicina Michael Houghton. Per l’intrattenimento interverranno le star hollywoodiane l’attrice Glenn Close e il regista premio Oscar Ron Howard, impegnati nel nuovo film “Elegia americana” con Amy Adams e Gabriel Basso. E poi Jannik Sinner, il tennista italiano più giovane della storia a vincere un torneo ATP, lo scorso 14 novembre; Renzo Arbore, con il suo libro “Guarda, stupisci. Viaggio nella canzone umoristica napoletana”; Andrea Bocelli con il nuovo album “Believe”; Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michela Murgia, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il parroco di Lampedusa Don Carmelo La Magra e Sigfrido Ranucci. Infine, Massimo Ranieri, con il nuovo programma “Qui e adesso”, Lello Arena, Daniele Bossari e Raul Cremona.