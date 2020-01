By

Domenica 19 gennaio 2020 ospiti in tv: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Domenica Live, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso, Non è l’Arena

Quella di domenica 19 gennaio 2020 si preannuncia una domenica ricca di ospiti. Soprattutto perché torna su Canale 5 uno dei programmi più seguiti e discussi: Live-Non è la d’Urso. Dopo la lunga pausa natalizia il talk show serale di Barbara d’Urso riparte dalla domenica sera, scontrandosi con rivali agguerriti come Che tempo che fa di Fabio Fazio e Non è l’Arena di Massimo Giletti. Scopri tutti gli ospiti programma per programma!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ospiterà nel suo salotto l’attrice, conduttrice e doppiatrice Veronica Pivetti, che presto tornerà in tv al timone del programma Amore Criminale. Ci sarà poi la cantante Katia Ricciarelli e l’imprenditore e personaggio televisivo Joe Bastianich. Non mancherà in studio l’amico Teo Teocoli, già apparso nelle precedenti puntate. Nel corso del pomeriggio si parlerà ampiamente del prossimo Festival di Sanremo, con un talk nel quale verranno affrontate tutte le ultime novità. Tra gli altri ospiti: Francesco Facchinetti, Briga e Amedeo Minghi.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini intervisterà la capitana della Nazionale femminile e della Juventus Sara Gama, ospite per la prima volta in uno studio televisivo. Ci saranno poi Rossella Brescia, Tosca D’Aquino e Samuela Sardo, che presenteranno lo spettacolo teatrale Belle Ripiene. In più verrà raccontata la storia di Cristina, che anni fa ha dovuto prendere la decisione più difficile della sua vita: scegliere tra la sua sopravvivenza e quella della sua bambina.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

A Domenica Live Barbara d’Urso tornerà ad occuparsi di Paola Caruso: si parlerà in particolare del riavvicinamento a Francesco Caserta, padre del figlio della bionda soubrette, e della faida con l’ex fiamma Moreno Merlo. La conduttrice napoletana tornerà poi a parlare della scomparsa di Luigi Mario Favoloso con il padre dell’ex fidanzato di Nina Moric. Infine ci sarà Giovanni Ciacci che nella nuova rubrica Cambio look proverà a trasformare Floriana Secondi in Kate Middleton.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio a Che tempo che fa ospiterà la diva di Hollywood Uma Thurman. Ma in studio ci saranno pure i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, che presenteranno il loro libro che sta per uscire. Nel salotto di Fazio ci sarà poi spazio per gli attori Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea e per la cantante Elisa. Ci saranno infine: Paola e Chiara, di nuovo insieme dopo la separazione di qualche anno fa, il divulgatore scientifico Luca Mercalli e l’attivista Federica Gasbarro.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

A Live-Non è la d’Urso si tornerà sul caso di Luigi Mario Favoloso: in studio ci saranno la madre Loredana Fiorentino e l’ex fidanzata Nina Moric. Ampio spazio sarà dedicato al Grande Fratello Vip con l’ex concorrente Salvo Veneziano. Altri ospiti: Anna Oxa, Alex Belli, Delia Duran, Rodrigo Alves.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Da Massimo Giletti si parlerà di politica e si tornerà a parlare del matrimonio di Tony Colombo: il cantante neomelodico interverrà personalmente in studio con la moglie Tina Rispoli.