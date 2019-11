Ospiti in TV domenica 17 novembre: Domenica In, Domenica Live, Non è l’Arena e Che tempo che Fa

Domenica 17 novembre 2019 sono attesi tantissimi ospiti in tv. Nei programmi di Domenica In, con Mara Venier, Domenica Live, con Barbara d’Urso, Non è l’Arena, con Massimo Giletti e Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio sbarcheranno diverse personalità legate al mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. Non mancheranno nemmeno le interviste a scrittori e intellettuali. Andiamo a scoprirli tutti.

Ospiti Domenica In con Mara Venier

Negli studi di Rai 1, domenica 17 novembre, arriverà Fabio Volo, che presenterà ‘Una gran voglia di vivere’, il suo ultimo libro dato alle stampe. Largo poi alla musica con Stash dei The Kolors. Dunque ecco Giorgio Panariello che parlerà anche della fiction Pezzi Unici (in partenza proprio domenica 17) in cui recita al fianco di Sergio Castellito. Infine giungerà nel programma Gigliola Cinquetti, la cantante di Non ho l’Età. Durante il pomeriggio, sarà dedicato uno spazio all’alluvione che ha colpito Venezia, città natale di Zia Mara.

Ospiti Domenica Live con Barbara d’Urso

A Domenica Live ci sarà Kikò Nalli a cui sarà svelato un video – con protagonisti Gaetano Arena e Ambra Lombardo – che potrebbe far vacillare la sua love story con la fidanzata. In studio ci sarà poi Floriana Secondi, pronta a replicare all’uomo con il quale sarebbe stata sorpresa in un filmato per adulti: risponderà dopo che lui ha divulgato i messaggi che si sarebbero scambiati. Spazio quindi a Giucas Casella, che festeggerà i suoi 70 anni esibendosi per la rubrica Domenica Alive in Mi vendo di Renato Zero.

Ospiti Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio

Nel salotto di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, preceduto alle ore 19.40 dal consueto appuntamento con Che Tempo Che Farà, giungeranno Michel Platini, fresco di pubblicazione di autobiografia; l’intramontabile Raffaella Carrà, tornata al timone di “A raccontare comincia tu”; Cetto La Qualunque, ossia Antonio Albanese, che torna in studio dopo essersi autoproclamato la settimana scorsa “Re del Sud Italia”. Ecco quindi David Grossman, uno dei più celebri scrittori contemporanei; la sportiva Fiona May, in studio con la figlia Larissa Iapichino; Francesco Guccini, che ha da poco pubblicato il libro “Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto” e una raccolta delle sue più belle canzoni, “Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti…”. E ancora: il climatologo Luca Mercalli, il cantante Piero Pelù, la fashion blogger Elena Barolo e la rivelazione musicale belga originaria del Congo Lous and the Yakuza. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo.

Ospiti di Non è l’Arena con Massimo Giletti

Nella puntata di domenica 17 novembre 2019 Giletti continuerà a parlare della questione di Tina Rispoli e Tony Colombo, al centro della cronaca per il presunto legame tra la camorra e il cantante neomelodico.