Domenica 17 maggio 2020: gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Colpo di scena a Domenica In domenica 17 maggio 2020. Mara Venier ospiterà in studio Pamela Prati un anno dopo il caso Mark Caltagirone. La showgirl sarda parlerà soprattutto del libro pubblicato di recente, la sua autobiografia Come una carezza. Ci saranno poi: Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore Sinisa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e Achille Lauro. Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, si collegherà da Palermo per presentare la settimana dedicata alla lotta alla mafia e che culminerà con Palermo chiama Italia… Al balcone. L’evento si svolgerà in tutta Italia sabato 23 maggio, alle 18.00, alla stessa ora del terribile attentato al giudice Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992. Ci sarà anche spazio per alcuni aggiornamenti sulla Fase2 e sulla ripartenza della stagione turistica e balneare con il Governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Nel nuovo appuntamento con Da Noi… A Ruota Libera, in onda domenica 17 maggio alle 17.35 su Rai 1, Francesca Fialdini ospiterà Elena Sofia Ricci, Rita Dalla Chiesa e Giulio Scarpati. Interverranno, inoltre, il virologo Andrea Crisanti e Tina Montinaro, moglie del capo scorta di Giovanni Falcone, da anni promotrice dell’associazione per le vittime di mafia Quarto Savona Quindici. Infine, le storie della chef stellata Viviana Varese, che dopo numerose sfide affrontate nella vita si accinge a riaprire il suo ristorante dopo il lockdown, e di Erasmo Berti, imprenditore di Latina che con una catena solidale attraverso i social ha trovato una casa per una coppia che dormiva in auto.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio accoglierà in esclusiva a Che tempo che fa John Legend, popstar internazionale che nella sua straordinaria carriera ha conquistato 11 Grammy Awards (su un totale di 31 nomination), un Premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e un Emmy Award. Tra gli altri ospiti: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio; Ian McEwan, nelle librerie con il suo ultimo romanzo di satira politica Lo scarafaggio; Massimo D’Alema, in uscita dal 21 maggio con il libro Grande è la confusione sotto il cielo; Ilaria D’Amico; Paolo Maldini; Enrico Brignano; Carlo Verdelli; Neri Marcorè; Don Davide Banzato con Chiara Amirante, fondatrice e presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti e autrice del nuovo libro Dio è gioia. Papa Francesco incontra Nuovi Orizzonti. Ci saranno poi: Roberto Burioni; Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all’ospedale San Raffaele di Milano; Maurizio Cecconi, direttore di anestesia e terapia intensiva dell’Humanitas di Rozzano.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso continuerà ad affrontare l’argomento Coronavirus con le ultime novità della Fase 2. Nella seconda parte, quella più leggera dedicata all’intrattenimento e allo spettacolo, si festeggeranno i 60 anni di Fiorello. Torneranno poi Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, che la scorsa settimana non sono riusciti a replicare alle ultime accuse di Nina Moric.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Su La 7 Massimo Giletti a Non è l’Arena parlerà principalmente di Coronavirus, Fase 2 e del caso Silvia Romano. Tra gli ospiti presenti: Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi e Pierpaolo Sileri, Cirino Pomicino, Luca Telese, Catello Maresca, Francesco Borrelli, Nunzia De Girolamo, Gianfranco Vissani.