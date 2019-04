Dolcenera, lutto in famiglia per la cantante: il commovente messaggio d’addio

Lutto in famiglia per Dolcenera, il commovente messaggio d’addio: “Custodirò sempre la tua energia e la tua forza vitale”

Dolcenera nelle ultime ore ha vissuto un momento molto triste. Da Scorrano, il suo piccolo paese d’origine in Puglia, ha annunciato la scomparsa di una persona a lei molto cara. Si tratta di una zia a cui la cantante ha dedicato un messaggio sui social, postando una foto che la ritrae insieme alla signora all’epoca del suo esordio al Festival di Sanremo nel 2003. Parole commoventi che sottolineano l’affetto per la zia, ma che svelano anche un lato più intimo della vita della cantante. Infatti Dolcenera racconta di come zia Flora fosse attenta nei suoi confronti: “Sin dalla prima volta ed ogni volta non riuscivi a stare ferma nemmeno per una foto, e mi guardavi e mi chiedevi ‘come stai’ perché volevi capire se ero forte davanti a questo sconosciuto mondo”. L’interprete di Fantastica sottolinea di come fosse energica e forte la donna, un esempio per lei: “La tua energia e la tua forza vitale del poter fare sempre e tutto che hai trasmesso anche a me, le custodirò per sempre… da adesso anche in tuo ricordo. Ciao zia Flora”.

Dolcenera in lutto: il messaggio d’addio per Zia Flora commuove i fan

Manu Dolcenera proprio qualche ora prima si era esibita sul palco di RDS in occasione della RDS Music Marathon. Con il suo addio social ha commosso molti dei suoi ammiratori, che le si sono stretti intorno e fatto le condoglianze per questa spiacevole perdita in famiglia. “Mi dispiace per la zia Flora… l’ho sentita spesso nominare….condoglianze”; “R.I.P. la tua zietta e condoglianze a te e alla tua famiglia!”; “Un abbraccio di cuore a chi, come te, sembra avere ancora un cuore”, si può leggere sotto il post condiviso su Facebook dove c’è anche chi cerca di consolarla, usando proprio le parole della sua ultima canzone: “Nemmeno il dolore! Forza Manu”. (continua dopo la foto)

La cantante Dolcenera parla del suo singolo Più Forte: “Troppo elegante per Sanremo”

Dolcenera lo scorso 15 marzo ha pubblicato Più Forte, singolo che arriva dopo Un altro giorno sulla terra e che anticipa l’uscita del suo prossimo disco. Qualche giorno prima della spiacevole perdita, la cantante pugliese ha parlato senza freni ai microfono di Tgcom24 dove ha dichiarato perché non ha presentato il pezzo a Baglioni per l’ultimo Sanremo: “Troppo elegante. Non era l’ambiente giusto per questa canzone. Non è un brano ‘piede di porco’, ovvero di quelli che vanno diritti, che sono semplici e hanno un messaggio chiaro oppure puntano sull’emotività. Il piede di porco quest’anno era Mahmood e l’emotività era il Volo. Io son lontana anni luce da entrambi”.