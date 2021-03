Dolce Quiz, nuovo programma tv con Alessandro Greco e Ernst Knam

In arrivo novità importanti nel palinsesto di Rai Due. A rivelare le prime indiscrezioni il sempre informato Tv Blog. Molto presto andrà in onda un programma dedicato alla pasticceria dal titolo Dolce Quiz. Un quiz molto “particolare” dove i concorrenti cucineranno e mangeranno, dopo una settimana di astinenza da dolci e pasticcini. Per farlo dovranno rispondere in modo corretto alle domande che gli verranno poste.

All’interno del cast, ci saranno Ernst Knam, la moglie Alessandra Mion e il sommelier Filippo Bartolotta. Mentre alla conduzione di questa nuova trasmissione ci sarà Alessandro Greco che torna in tv dopo la conduzione di Miss Italia e la partecipazione a Il Cantante Mascherato (era il Mastino Napoletano, ricordate?).

Parteciperanno al programma anche Claudio Guerrini di Rds e Alessia Berlotto. Dolce Quiz ruoterà intorno alla sfida tra due squadre, che saranno composte da due elementi, tra cui un personaggio noto, amante di dolci. Una vera e propria nuova avventura televisiva per Ernst Knam, che ha già preso parte a programmi come Il re del cioccolato e a diverse versioni di Bake Off Italia su Real Time.

Inoltre qualche settimana fa Knam è tornato al timone del programma Il laboratorio del re del cioccolato su Food Network. Quando andrà in onda Dolce Quiz? Una data precisa non è stata ancora stabilita ma pare che verrà trasmesso a fine marzo, ogni domenica mattina. Il cooking show dovrebbe poi andare in onda fino ad aprile.

Una nuova opportunità lavorativa per Alessandro Greco che è legato da anni alla showgirl Beatrice Bocci. Dalla loro unione è nato Lorenzo, l’unico figlio della coppia. Alessandro è papà acquisito di Alessandra, figlia che la moglie Beatrice ha avuto da una precedente relazione. I due sono molto legati: una famiglia allargata che funziona alla grande.

Di recente Rai2 ha introdotto nel suo palinsesto un altro nuovo format, Domani è domenica, con Samanta Togni. Prossimamente partiranno altri due spettacoli televisivi: Game of Games con Simona Ventura e una trasmissione con Benedetta Parodi, il cui titolo è ancora top secret.