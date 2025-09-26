Documentario Grande Fratello 1, tre grandi assenti: nomi, rifiuti e motivazioni

Dal 26 settembre 2025, è disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity il documentario sulla storia del Grande Fratello, prodotto realizzato per festeggiare i 25 anni di storia del reality show. La prima mitica stagione cominciò il 14 settembre del 2000 e si concluso il 21 dicembre dello stesso anno. Un’altra dimensione televisiva e sociale. Non c’erano i social, la parola reality era un anglicismo imperscrutabile per molti, i concorrenti furono realmente pescati dal nulla. Persone comuni che diventarono star riconosciute in ogni angolo d’Italia nel giro di una manciata di settimane. A proposito di ex concorrenti di quell’edizione, c’è una nota stonata da rilevare: tre non hanno preso parte alle riprese del documentario. Come rivelato da Fanpage.it, hanno rifiutato di far parte del progetto, ognuno per motivi differenti. Di chi si tratta? Di Sergio Volpini, di Roberta Beta e di Rocco Casalino.

Documentario del Grande Fratello, perché Sergio Volpini ha detto no

Si parta da Sergio Volpini che, come tutti i suoi ex compagni di viaggio, ha ricevuto l’invito per partecipare al documentario. Tra l’altro, proprio nel documentario, Maria Antonietta Tilloca ha reso noto che con il surfista ebbe una love story segreta, vicenda mai raccontata prima. Volpini nel 2020 è tornato nella Casa più spiata d’Italia assieme a Patrick Pugliese, Pasquale Laricchia e Salvo Veneziano. Quest’ultimo fu cacciato per dei commenti evitabili su Elisa De Panicis. Patrick, Sergio e Pasquale vennero mandati al televoto flash per non essersi dissociati dalle frasi pronunciate dal compagno. E ad avere la peggio fu Volpini. Eliminato! Il suo no al documentario potrebbe essere una sorta di ‘vendetta’ per come si è conclusa la sua esperienza al GF.

Rocco Casalino non vuole associare la sua immagine al reality

Discorso differente per Rocco Casalino che, come è noto, dopo aver partecipato al GF, ha costruito una brillante carriera in politica, arrivando a essere il portavoce di Giuseppe Conte, quando quest’ultimo ricoprì la carica di premier durante il periodo della pandemia. Fonti qualificate hanno riferito a Fanpage.it che Casalino avrebbe deciso di declinare l’invito ad apparire nel documentario. Il no sarebbe arrivato per evitare che la sua immagine fosse nuovamente accostata a quella del programma di Canale 5. Casalino non rinnegherebbe in alcun modo quella esperienza, ma attualmente riterrebbe che non sarebbe per se stesso favorevole associare il proprio profilo alla trasmissione.

Il mistero sull’assenza di Roberta Beta

Forfait anche di Roberta Beta. La giornalista di recente ha celebrato il 25esimo anniversario del reality con un post su Instagram, sottolineando come l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia le cambiò la vita. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, ha però deciso di non prendere parte al documentario. Mistero però sui motivi che l’hanno spinta a optare per una simile scelta.