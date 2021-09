Doctor Who, Tanya Fear introvabile da 4 giorni: il caso e le indagini

Tanya Fear, 31 anni e popolare attrice britannica nota per aver fatto parte del cast di Doctor Who, è irrintracciabile da quattro giorni. Nessuno sa dove sia finita, nessuno ha più notizie da oltre novantasei ore. La notizia è stata confermata dal suo manager, Alex Cole, che ha invitato chiunque fosse in possesso di informazioni riguardanti la sua assistita a farlo sapere. L’uomo ha lanciato un appello molto preoccupato in merito alla scomparsa dell’interprete. Scomparsa che è avvenuta a Los Angeles.

Sui social network intanto ha cominciato a imperversare l’hashtag #FindTanyaFear, fatto rimbalzare dai fan di Tanya sparsi in tutto il globo. Cole, portavoce e manager della star, ha dichiarato di essere scioccato, parlando in diretta, nel programma del mattino della ABC.

Da quanto emerso fino ad ora, la Fear è stata vista l’ultima volta al negozio di alimentari di Trader Joe, sito a Santa Monica Boulevard. Ad avvistarla sono stati alcuni amici. La sua dimora dista pochi metri dallo store, avendo sede nei pressi dell’Hollywood Bowl, famoso teatro in cui si svolgono importanti concerti ed eventi.

“Stava bene quando l’ho vista l’ultima volta e siamo tutti preoccupati, molto preoccupati”, ha spiegato Cole che ha aggiunto: “Speriamo si tratti di un errore, un semplice errore. Speriamo di trovarla presto”. Intanto proseguono le indagini e le ricerche. Indagini che non escludono la pista più inquietante. A fare il punto sul giallo ci ha pensato l’account ufficiale per le ricerche, il quale ha diramato un comunicato nelle scorse ore.

“La famiglia di Tanya Fear ha chiesto al dipartimento di polizia di Los Angeles di indagare sulla scomparsa dell’attrice britannica”, si legge. Dopodiché sono stati spiegati i dettagli finora noti della vicenda: “Tanya Fear ha lasciato il suo appartamento di Hollywood Bowl giovedì 9 settembre senza cellulare e borsa. È stata denunciata come scomparsa da un amico. La famiglia di Tanya ha contattato il Ministro degli Esteri del Regno Unito. Dopodiché un agente di polizia locale del dipartimento di Los Angeles ha fatto visita a casa di Tanya, ma l’attrice non era in casa. L’ultima volta è stata vista da alcuni amici il 9 settembre, alle ore 22, a Los Angeles”.

Tanya Fear: la popolarità grazie a Doctor Who e gli altri ruoli, chi è l’attrice britannica irrintracciabile

Tany Fear, all'anagrafe Tanyaradzwa Fear, è una star britannica che ha raggiunto la popolarità essendo stata scelta nel cast della serie tv Doctor Who, prodotto seriale della BBC. Inoltre ha avuto ruoli in "Spotless" (serie targata Netflix) e nel drama "A moving image". La si è poi apprezzata in "Kick-Ass 2" e di recente si stava impegnando alla stand-up comedy.