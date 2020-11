Doc-Nelle tue mani ultima puntata: cosa succede, anticipazioni

Doc-Nelle tue mani è alle sue battute finali. La serie Rai con Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro si conclude ufficialmente giovedì 19 novembre 2020. Argentero, che presta il volto al protagonista Andrea Fanti, ha assicurato che il finale è travolgente e scoppiettante. Intanto gli autori sono già al lavoro sulla seconda stagione: le riprese, Coronavirus permettendo, dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021. Confermati nel cast, per il momento, Luca Argentero (Andrea), Sara Lazzaro (Agnese), Matilde Gioli (Giulia), Silvia Mazzieri (Alba). La messa in onda delle nuove puntate è dunque prevista per i primi mesi del 2022. C’è anche chi parla di una ipotetica terza stagione ma per ora non c’è nulla di confermato. L’ultimo episodio di Doc-Nelle tue mani si intitola Io ci sono e vede al centro della scena la malattia di Agnese, l’ex moglie di Fanti. Si torna inoltre a parlare del complotto che rischia di travolgere la vita privata e professionale di Andrea Fanti.

Io ci sono

Le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo definitivamente dall’ospedale. Per lui la disperazione è doppia, ma deve fare di tutto per arrivare alla verità e per salvare la moglie, che ama ancora profondamente.

Doc-Nelle tue mani è una fiction da record. Il primo episodio – quello dopo la rimessa in onda a metà ottobre – è stato visto da 7.712.000 telespettatori con il 29.7% di share. Il secondo, invece, ha incollato al piccolo schermo 7.173.000 spettatori con il 34.4%. Un dato addirittura migliore rispetto a quello dello scorso 26 marzo, quando, al debutto assoluto, la serie ottenne 7,1 milioni con il 26.1% di share.

Le vicende di Andrea Fanti – ispirate alla storia vera di Pierdante Piccioni – avranno un seguito: è già stata annunciata una seconda stagione. Fra i temi delle nuove puntate l’emergenza Covid-19 che continua a sconvolgere il mondo da circa un anno.