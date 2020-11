Doc-Nelle tue mani anticipazioni: cosa succede nelle ultime due puntate

Sta per concludersi la prima stagione di Doc-Nelle tue mani. Salvo cambiamenti improvvisi di programmazione, il penultimo episodio andrà in onda su Rai Uno giovedì 12 novembre mentre l’ultimo è programmato per il prossimo 19 novembre. Luca Argentero, che presta il volto al protagonista Andrea Fanti, ha assicurato che il finale sarà travolgente e scoppiettante. Intanto gli autori sono già al lavoro sulla seconda stagione: le riprese, Coronavirus permettendo, dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021. C’è anche chi parla di una ipotetica terza stagione ma per il momento non c’è nulla di confermato. Scopri su Gossipetv le anticipazioni degli ultimi due episodi di Doc!

Veleni

Andrea si trova nell’occhio del ciclone: un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sua sperimentazione. Incapace di difendersi a causa dell’amnesia, il medico cerca l’appoggio delle persone che gli sono vicine. Ad aiutare Fanti ci pensa Giulia, determinata ad aiutare il suo mentore di cui è innamorata da ben dieci anni. Giulia chiede l’aiuto di Lorenzo, con il quale ha vissuto una notte di passione. Agnese, intanto, ha un improvviso malore.

Io ci sono

Le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo definitivamente dall’ospedale. Per lui la disperazione è doppia, ma deve fare di tutto per arrivare alla verità e per salvare la moglie, che ama ancora profondamente.

Doc-Nelle tue mani è una fiction da record. Il primo episodio – quello dopo la rimessa in onda a metà ottobre – è stato visto da 7.712.000 telespettatori con il 29.7% di share. Il secondo, invece, ha incollato al piccolo schermo 7.173.000 spettatori con il 34.4%. Un dato addirittura migliore rispetto a quello dello scorso 26 marzo, quando, al debutto assoluto, la serie ottenne 7,1 milioni con il 26.1% di share.

Le vicende di Andrea Fanti – ispirate alla storia vera di Pierdante Piccioni – avranno un seguito: è già stata annunciata una seconda stagione. Fra i temi delle nuove puntate l’emergenza Covid-19 che continua a sconvolgere il mondo da circa un anno.