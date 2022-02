Silvia Mazzieri è Alba Patrizi in Doc Nelle tue Mani 2, ma nella seconda stagione il personaggio sta vivendo un periodo decisamente strano. Anche molto doloroso: Alba perso sua mamma, morta per il Covid nella prima ondata. E la mamma era un chirurgo del Policlinico Ambrosiano, l’ospedale dove è ambientato Doc. Anche lei ha preso il Covid ed è tornata a lavorare a emergenza terminata, per il lutto. Nel frattempo gli altri medici dello staff di Doc si sono uniti, hanno formato un legame indissolubile e hanno affrontato momenti critici, dolorosi, sfiancanti. Anche la morte di Lorenzo li ha resi squadra ancor di più. Alba non c’era, non capiva neanche il tormentone Cane Blu.

Alba in Doc 2 è stata messa quasi al margine del gruppo dai colleghi, con i quali non ha vissuto il periodo intenso del Covid e quindi è rimasta fuori da aneddoti e da quel legame profondo che ha unito gli altri. Anche il rapporto con Riccardo ne risente: durante la sua assenza è nato un feeling speciale con la figlia di Fanti. Per questo adesso il pubblico si domanda: Riccardo e Alba si lasceranno? Cosa succederà tra Riccardo e Carolina? Nell’intervista, Silvia Mazzieri ha parlato anche del futuro dei personaggi nella fiction. Non ha potuto svelare molto, naturalmente, ma ha promesso ai fan di Alba che arriveranno momenti molto intensi per il suo personaggio. Per quanto riguarda la vita sentimentale della dottoressa, l’attrice ha svelato a Fanpage che Alba si sta rendendo conto di stare perdendo Riccardo. La confusione del medico però pare sia più che vera:

“È una prova d’amore, vedremo chi vincerà. […] Dipendesse da me, direi a Riccardo di andare nella direzione che sente, senza prendere in giro Alba se non l’ama più. Ma non lo sa nemmeno lui, è quello il problema”

Le hanno chiesto in modo chiaro e netto delle anticipazioni su Alba e Riccardo in Doc 2. Silvia Mazzieri è scesa nel dettaglio, ma si è spinta fin dove ha potuto:

“Alba è sempre propensa ad aiutare Riccardo. Gli permetterà di superare determinate cose. Come dicevo, dobbiamo aspettare l’ultima puntata. Alba può sembrare pesante, lagnosa, ho letto anche questi commenti, che da una parte capisco. In realtà, però, è molto delicata: aspetta, comprende, rispetta se stessa e l’altro. Procede sempre in punta di piedi. Questo mi piace di lei. Posso anticipare che sarà un crescendo fino alla fine”

L’ultima puntata di Doc Nelle tue Mani 2 svelerà tante cose, a quanto pare. Si scoprirà il finale delle tante storie che sono cominciate nella prima parte della seconda stagione, e anche se Carolina e Riccardo si metteranno insieme in Doc 2. Per ora c’è grande curiosità anche sul rapporto tra la figlia di Fanti e Valenti, ma è evidente – almeno agli occhi del pubblico – che la giovane sia in realtà innamorata di Riccardo.