Doc 2, Scifoni parla di Argentero: rapporti quasi a zero, il motivo

Continua il grande successo di Doc Nelle tue Mani 2, che ieri sera ha sottratto anche una piccola parte di pubblico al Grande Fratello Vip. Cosa che, per esempio, ad altre fiction di Rai Uno ultimamente non stava riuscendo più. Il triangolo chimico di Signorini nulla può contro Luca Argentero e il resto del cast, che ormai sono entrati nei cuori degli italiani. Si fa sempre più chiara però la situazione fuori dal set: gli attori non hanno molto rapporto tra loro. Non tra i più grandi d’età, pare di capire, perché le foto di Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino insieme nelle pause dalle riprese sono presenti ovunque sui social. Anche su altri set, per esempio Che Dio ci Aiuti.

Già qualche giorno fa l’attore Gaetano Bruno, che veste i panni di Valenti, aveva parlato di scarsi rapporti fuori dal set con Argentero. Oggi è arrivata conferma da Giovanni Scifoni, che interpreta Enrico Sandri. Quest’ultimo è il migliore amico di Doc Fanti, per cui Argentero e Scifoni hanno passato tanto tempo insieme sul set. In realtà l’intesa tra i due personaggi sembra così vera che qualcuno potrebbe pensare a un’amicizia tra i due attori. Ebbene, così non è.

Giovanni Scifoni e Luca Argentero non si frequentano molto lontano dal set. Lo ha rivelato l’attore oggi intervenendo in collegamento a Detto Fatto per parlare del successo di Doc Nelle tue Mani 2. Per Scifoni Doc è qualcosa che va oltre la fiction come tutti gli altri lavori: stare in televisione ha anche delle responsabilità. Bianca Guaccero gli ha chiesto come si è preparato per il ruolo di un neuropsichiatra infantile. Scifoni ha spiegato che si sono preparati sul campo, entrando nei reparti prima di iniziare le riprese. A proposito del rapporto tra Sandri e Teresa in Doc Nelle tue Mani 2 ha svelato:

“Posso dire questo: entreremo dentro le case di Teresa e di Sandri. Dovremo affrontare questioni molto private. Io vado a vivere a casa sua, quindi cosa succede a casa di questa signora?”

A spostare l’attenzione sul rapporto tra Scifoni e Luca Argentero nella realtà è stato Jonathan Kashanian, che ha parlato della grande complicità che si vede in televisione tra i loro personaggi. Nella vita però non è così. Scifoni aveva già spiegato tempo fa che a causa della pandemia non aveva avuto modo di stringere rapporti con il collega. Le cose però non sono cambiate oggi: