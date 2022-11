Dj Ringo, mannaia: “Maneskin terrificanti, basito da Totti e Ilary”

Il direttore creativo di Virgin Radio ha rilasciato una lunga intervista in cui non ha mancato di parlare di alcuni volti noti

Dj Ringo non le manda a dire. Il direttore creativo di Virgin Radio ha rilasciato una lunga intervista al Corriere in cui ha ripercorso la sua vita, e non solo. Non ha mancato di fare riferimenti ai volti noti del momento e neanche a chi è noto da tempo ed è al centro del gossip in questo periodo. All’anagrafe Rocco Maurizio Anaclerio, per tutti da anni è semplicemente Dj Ringo. Abbandonata la carriera di deejay nelle discoteche ha cominciato quella di conduttore radiofonico e oggi la radio è la sua dimensione. Virgin lo è ancor di più.

Dopo aver parlato della sua vita notturna negli anni Ottanta, di grandi incontri, tra cui Madonna e Andy Warhol, e della sua vita da studente scolastico – “Ho ripetuto la terza media perché feci a botte in classe e fui espulso” -, il discorso si è spostato sulla radio e sulla musica, anzi sul rock in particolare. “Virgin è casa”, ha ammesso. Il suo sogno era realizzare un network rock e lo ha fatto. Se dovesse immaginare una vita diversa da quella radiofonica non riuscirebbe a farlo. Parlando della musica di oggi non è stato molto clemente. Anzi, ha definito terrificanti i Maneskin e Viola di Fedez:

“Il panorama attuale pop mainstream invece non fa al caso mio, pieno di trapper, di poser, gente in posa. Posso dirlo? Il panorama attuale mi fa ca..re. Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica…. I Maneskin? Terrificanti”

Un parere è un parere, i gusti sono gusti. Li ritiene terrificanti perché “sono un surrogato di un prodotto di marketing”. Non li ritiene veri, ma è pronto e disposto a ricredersi. Dal suo punto di vista per fare rock non si può essere poser. Si aspetta insomma “un pezzo vero” da parte loro. Ha condannato anche la partecipazione dei Maneskin a Sanremo: un errore secondo Dj Ringo. Un gruppo rock non dovrebbe presenziare al Festival di Sanremo, perché “rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock”.

Parlando della sua vita sentimentale non poteva mancare la domanda su Elenoire Casalegno. Sono in buoni rapporti oggi, si ritengono amici oltre che genitori di Swami. Non riuscirebbe mai a parlare male di lei ed è qui che è arrivato il giudizio su Totti e Ilary:

“Con Elenoire siamo amici, è la madre di mia figlia, come potrei parlarne male? Mi spiace quando vedo separazioni burrascose, come ora Totti e Ilary, rimango basito. Non riuscirei a fare questa guerra pubblica”

Non ha aggiunto altro sulla separazione del momento. Dj Ringo è stato fidanzato anche con Francesca Piccinini, ma anche su di lei non ha speso mezza parola negativa. Ha raccontato di non avere nemiche tra le sue ex e che preferisce lasciarsi col sorriso, proprio come comincia le sue storie. “Trovo assurdo farla finire in guerra se è stato amore”, ha chiosato.