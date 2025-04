Divorzio Totti e Blasi, Iovino in aula conferma “intimità” con Ilary

Cristiano Iovino, convocato oggi in tribunale dai legali di Francesco Totti, ha confermato quanto dichiarato in passato al Messaggero. “Io e Ilary abbiamo avuto una frequentazione intima”. Si tratta di una svolta importante nella causa di separazione Totti-Blasi, poiché uno degli obiettivi principali delle parti è proprio quello di stabilire chi abbia tradito per primo il coniuge. Sulla base degli interventi dei testimoni, la giudice Simona Rossi dovrà stabilire gli estremi del divorzio.

In ballo ci sono diverse proprietà della coppia, prima fra tutte la famosa villa nel quartiere Eur di Roma e, in secondo luogo, il sostanzioso assegno mensile per la conduttrice del valore di 12.500 euro. A questo proposito, Antonio Conte e Laura Matteucci – legali del Pupone – hanno incluso il nome di Iovino nell’elenco dei testimoni, con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche precedenti alla degenerazione del rapporto.

Totti gongola, assist di Iovino: “Tra me e Ilary c’era intimità”

Cristiano Iovino e Ilary Blasi si sarebbero conosciuti verso la fine del 2020. Il personal trainer le ha scritto sui social, commentando scherzosamente un selfie in ascensore. A quel punto, i due hanno iniziato a sentirsi periodicamente. Si sono incontrati face-to-face in occasione della mostra di Basky a Roma, dopodiché sarebbe iniziata quella che il testimone ha definito una “frequentazione intima”. I due si sono poi incontrati nuovamente nel negozio di Alessia Solidani, la famosa terza persona alla quale fa riferimento Ilary nel documentario targato Netflix.

Non hanno mai partecipato insieme ad un evento, nel timore che qualcuno potesse percepire una certa confidenza e feeling. Entrambi non volevano “finire al centro di un caso mediatico”. Dopodiché, Blasi ha chiesto a Iovino di raggiungerla a New York, dove soggiornava insieme alla sorella. Nonostante avesse degli amici in città, il personal trainer ha deciso di non prendere quel volo aereo. All’epoca si trovava in Messico e preferì restarci.

Al Messaggero aveva dichiarato di voler “evitare l’argomento”, tuttavia – una volta ricevuta la richiesta di convocazione da parte dei legali di Francesco Totti – ha pensato di intervenire in prima persona sulla vicenda, smentendo di conseguenza quanto raccontato nei mesi precedenti da Ilary Blasi. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il rapporto tra i due si concretizzò in affettuosità, reciprocità e momenti di fisicità. Per concludere, Iovino ha tenuto a sottolineare che la relazione con la showgirl non è da considerarsi una vera e propria storia d’amore.

La sua testimonianza ha servito un assist perfetto a Francesco Totti, concedendogli – per rimanere in tema – un pieno goal a porta vuota. Ora i legali del Pupone possono sfruttare le omissioni (vere o presunte) di Ilary Blasi, così da ridimensionare per lo meno la cifra dell’assegno mensile richiesto dagli avvocati dell’ex Letterina.