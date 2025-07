Divanoletto in ospedale: “Sempre con voi”, commozione in corsia

Siamo abituati a vederlo a Le Iene nella sua veste più simpatica e ironica, con l’inconfondibile divisa nera e quel tocco di leggerezza che lo contraddistingue. Oggi, però, Divanoletto ha mostrato il suo lato più sensibile che ha commosso tutti. Ha visitato un reparto di oncoematologia pediatrico ed è rimasto profondamente toccato. Sui social, un video che testimonia l’evento è diventato virale ed ha commosso tutti.

Divanoletto, il post toccante in ospedale

Divanoletto ha fatto una sorpresa ai piccoli ricoverati nel reparto di oncoematologia di un ospedale, regalando loro momenti di spensieratezza e leggerezza. L’inviato di Le Iene ha trascorso alcune ore con i bambini, portando sorrisi dove spesso regna il silenzio e la sofferenza. Il tutto è stato documentato e condiviso sui social. Le immagini mostrano come il giornalista sia stato toccato e commosso per questo gesto, apparentemente piccolo ma pieno di amore. Per qualche ora tra le corsie non sono mancate canzoni, grida di gioia e tante risate. L’inviato ha ringraziato l’ospedale che gli ha dato la possibilità di fare del bene, in questo mondo che spesso si dimentica di farlo.

Il lato sensibile di Divanoletto

Non è la prima volta che Divanoletto si interessa ad argomenti profondi e toccanti. Anche a Le Iene aveva realizzato un servizio andato in onda nel dicembre 2024 che ha visto come protagonista la modella Bianca Balti, nel bel mezzo della sua lotta contro il cancro. Anche in quell’occasione, il suo lavoro è stato molto apprezzato dal pubblico italiano.

Il successo dell’inviato di Le Iene

Divanoletto è un personaggio molto noto nel mondo della televisione che deve il suo successo alla trasmissione Le Iene, programma che lo ha fatto crescere sotto ogni punto di vista. Ma da cosa deriva il suo successo? Un mix vincente di ironia, autenticità e sensibilità. In un panorama mediatico dove la superficialità e spettacolarizzazione hanno la meglio, Divanoletto emerge per il suo talento e la sua capacità di comunicare senza filtri, in modo diretto, empatico e soprattutto mai banale.

I suoi servizi sono ottimi e lasciano il segno tra il pubblico che lo apprezza per il suo stile inconfondibile. L’ironia non manca mai nonostante affronti anche temi profondi e delicati. Per non parlare della sua umiltà, sempre al primo piano.

Anche sui social si approccia con i fan in modo autentico che lo rende ancora più autentico. Nel corso del tempo ha saputo farsi strada, scegliendo i toni più adatti, un linguaggio accessibile a tutti. Il suo successo, quindi, non è soltanto professionale ma anche umano.