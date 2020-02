Diodato tuona: “Mai voluto andare a un talent”, le sue parole

Sanremo, Diodato tra i favoriti alla vittoria: il cantante interviene a Tv Talk

Diodato è tra i favoriti alla vittoria di Sanremo 2020, di sicuro sta già vincendo con il riscontro del pubblico. Il suo brano Fai rumore piace davvero tanto agli italiani ed è tra i più ascoltati dopo averlo presentato sul palco dell’Ariston. Oggi il cantante è stato ospite a Tv Talk, in una puntata dedicata al Festival di Sanremo con tanto di inviati sul posto. In collegamento c’erano anche dei cantanti in gara e Diodato anche in questa occasione si è rivelato tra i più amati, anche dagli analisti del programma di Rai 3. Ma tra le tante domande che hanno rivolto a Diodato, una era sui talent show e sul fatto che lui sia la dimostrazione che oggi i cantanti possono emergere anche senza passare dai talent.

Diodato contro i talent show: “Non ci sono mai voluto andare”

La risposta di Diodato è stata molto dura: “Credo ci siano tanti esempi negli ultimi anni oltre me. Non sono mai voluto andare a un talent, ho fatto un percorso di gavetta in vecchio stile. Ma ce ne sono tanti che hanno fatto lo stesso e che oggi riempiono i palazzetti senza passare dai talent”. Enrico Ruggeri, presente come ospite in studio, ha confermato che il talent show è una delle tante strade che i giovani artisti possono percorrere, ma non è l’unica. Ed è anche una delle più rischiose, vista soprattutto sul lungo periodo: non tutti riescono ad affermarsi. Diodato invece si sta facendo largo nello scenario della musica italiano e sembra intenzionato ad affermarsi.

Diodato a Sanremo: “Non mi sento un fuoriclasse”

Nonostante il successo, Diodato tiene ben saldi i piedi per terra. A chi gli ha domandato se si sente un fuoriclasse avendo colpito tutti con la sua canzone, ha risposto: “No, credo di raccontare una cosa che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita. I silenzi che amplificano le distanze e si prova nostalgia per quel rumore che la persona lontana faceva e che continua a fare. Non credo di raccontare qualcosa di inusuale, ma spero sia arrivata l’emozione che ho messo in questo brano”.