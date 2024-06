Diletta Leotta sposa, rispunta l’ex storico: gesto toccante e reazione

Lo scorso 22 giugno Diletta Leotta ha sposato il suo Loris Karius nell’isola siciliana di Vulcano. Le immagini del matrimonio hanno rimbalzato su tutti i rotocalchi. Gli ospiti vip con le loro storie Instagram ci hanno raccontato parte dell’evento. Quello che però non potevamo certamente sapere è il gesto che l’ex fidanzato di Diletta, ovvero il pugile Daniele Scardina, ha fatto per lei. Sembra infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, che lui le abbia scritto un messaggio importante.

Il pugile, meglio noto come King Toretto, ha fatto recapitare poco prima dell’inizio dell’evento un messaggio d’auguri speciale dedicato alla sposa. Sembra che le parole dell’ex abbiano commosso ed emozionato Diletta Leotta. Il gesto del pugile di Rozzano ci conferma che tra i due il rapporto sia assolutamente sereno. Anzi sembra proprio che si vogliano ancora molto bene, malgrado la fine della loro storia d’amore. Un gesto, quello di Scardina, che in pochi avrebbero fatto. Visto e considerato che sembra che lui abbia cercato molte volte di tronare insieme alla bella siciliana.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, un amore mai finito

I due ex ormai sono in ottimi rapporti. Lo testimonia anche il gesto che la Leotta fece quando il pugile aveva avuto un grave problema di salute. Sui social la conduttrice siciliana scrisse: “Forza Dani!”. Poi in un’intervista, poco dopo la fine della loro relazione, la Leotta riferiva quanto segue: “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo.” Poi, parlando del suo libro, specificava che King Toretto veniva ancora definito come “il suo amore” perché tra loro c’era stato un sentimento profondo che lei, appunto, non avrebbe mai voluto rinnegare.

Non sapremo mai con esattezza le parole che Daniele Scardina abbia scritto nel messaggio a Diletta Leotta. Ma questo forse poco importa. L’importante è prendere questo gesto come esempio. In un periodo in cui le coppie separate tendono sempre più a farsi la guerra. Spesso anche con i figli di mezzo. E’ bello vedere che sia ancora possibile mantenere dei rapporti distesi e di rispetto reciproco. Amarsi ancora senza essere più una coppia.