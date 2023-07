Diletta Leotta: perché non usa abiti premaman. La scelta glamour

Diletta Leotta è ormai entrata nell’ottavo mese di gravidanza e in una puntata del suo podcast ha sfoggiato un look davvero glamour

Manca poco ormai e Diletta Leotta e il compagno Loris Karius portammo abbracciare la loro prima figlia. La conduttrice di Dazn è infatti ormai quasi giunta al temine della gravidanza e la data del parto è stata fissata al 16 agosto. Durante questi mesi Diletta Leotta ha condiviso con i suoi fans tutti i momenti salienti della sua gravidanza e spesso e volentieri anche i look che l’hanno accompagnata in queste settimane di dolce attesa.

L’influencer non ha mai optato per vestiti premaman, preferendo invece indossare abiti comodi ma allo stesso tempo stilosi come la salopette che ha vestito durante una delle ultime puntate di “Mamma Dilettante”, il podcast nel quale intervista altre mamme e padri famosi facendosi spiegare le difficoltà e le gioie dell’essere genitori e facendo loro domande sulla gestione di un neonato. Ecco il perché della sua scelta.

Diletta Leotta e il nuovo stile per la gravidanza

Nonostante la gravidanza, Diletta Leotta non ha mai ceduto agli abiti premaman e ha sempre preferito farsi vedere in pubblico indossando abiti glamour e con uno stile inconfondibile. Sin da subito infatti la conduttrice di Dazn ha sempre scelto di mettere in evidenza il pancione anziché nasconderlo, indossando tubini e abiti che fasciassero la figura.

Come Aurora Ramazzotti e molte altre celebrities neo mamme, anche lei ha voluto dimostrare che la gravidanza non va nascosta o mascherata ma al contrario deve essere celebrata con stile e abiti che possano esaltare la femminilità di una futura mamma. Sembra proprio che la moda premaman sia destinata a diventare retrò.

La tuta-salopette e i calzettoni in spugna

Per la nuova puntata di “Mamma Dilettante”, nella quale Diletta Leotta si è trovata faccia a faccia con Elisabetta Canalis, la conduttrice ha deciso di mostrarsi con un look molto comodo ma allo stesso tempo decisamente alla moda. La futura mamma si è infatti presentata con una tuta molto originale in grigio e nero della collezione in edizione limitata di Adidas by Stella McCartney.

Si tratta di una maxi tuta, che nasconde delle bretelle per diventare salopette, realizzata in poliestere riciclato con elastici su polsi e caviglie e una zip frontale a impreziosire il capo. La conduttrice ha scelto di indossarla tenendo la zip aperta e di abbinarla a capelli sciolti e ondulati e sneakers Gazzelle di Adidas con calzettoni in spugna a vista. Insomma una vera lezione di stile.