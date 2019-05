Diletta Leotta e i problemi su Dazn: “È stato tutto risolto”

Diletta Leotta, i problemi su Dazn sono ormai acqua passata: la piattaforma riconquista i tifosi

Diletta Leotta è ormai conosciuta anche come la Regina di Dazn, la piattaforma a pagamento di video streaming online. L’ultima stagione, però, ha visto alcuni intoppi all’interno del servizio. Scendendo nel dettaglio, molti spettatori si sono lamentati di diversi problemi relativi allo streaming delle partite. Gli eventi sportivi di vedevano, infatti, male e alcune zone d’Italia sono risultate non coperte bene dal segnale. Ora Tv Sorrisi e Canzoni chiede, attraverso un’intervista, alla giornalista sportiva se è in grado di promettere ai tifosi che quest’anno andrà tutto bene con Dazn. Ebbene Diletta non si tira indietro e dà notizie positive a tutti gli utenti italiani della piattaforma. La Leotta assicura che tutto è stato risolto. Non solo, la giornalista è anche sicura che la fiducia degli spettatori è stato ormai riconquistata. Lei stessa rivela di aver letto moltissimi commenti positivi sui social riguardanti la piattaforma di streaming online.

Diletta Leotta rassicura i tifosi: su Dazn è ormai “tutto risolto”

Diversi intoppi hanno causato dei problemi sulla piattaforma Dazn, dove la il ruolo di Regina lo riveste proprio Diletta. La bellissima giornalista sportiva rassicura tutti: “È stato tutto risolto”. Non solo, la Leotta parla della reazione degli utenti della piattaforma: “Anche la fiducia dei tifosi è riconquistata. Lo vedo dai commenti che mi arrivano sui social. Miglioriamo ogni giorno”. Dunque, i tifosi non dovranno temere, poiché il peggio sembra ormai essere stato superato. Non dovrebbero, pertanto, presentarsi ulteriori intoppi. Su Dazn la Leotta spiega di assistere ad altre partite oltre quelle del calcio: “Ho seguito molto il volley, con le Super Finals di Champions League e la vittoria delle nostre italiane. E poi mi piace la boxe.”

Dazn, anche in estate la piattaforma sarà molto attiva per i tifosi del calcio

Il calcio su Dazn non va in vacanza, almeno non quello estero. Non si possono perdere i due appuntamenti di Coppa America. Dal 14 giugno al 17 giugno, infatti, ci sarà la nuova edizione dell’evento calcistico, che vede il Brasile come padrone di casa. Ma non solo, Dazn trasmetterà anche la Coppa d’Africa, che si gioca in Egitto. Non mancheranno come sempre le amichevoli internazionali.