Diletta Leotta preoccupata Covid-19: “Sola, sirene da alba a tramonto”

Coronavirus, Diletta Leotta preoccupata ma speranzosa: “Ne usciremo se ognuno farà la sua parte”

Diletta Leotta non ha più bisogno di presentazioni dopo Sanremo 2020 e l’arrivo a DAZN. La fama della conduttrice è tale da averle fatto meritare un’intervista da The Sun, a cui lei ha mostrato preoccupazione per la situazione che si sta vivendo col Covid-19 e speranza in un futuro diverso. “Per ora abbiamo bisogno di pensare a noi e alla sicurezza di tutti. Ne usciremo se ognuno farà la sua parte”. Poi la similitudine calzante con lo sport: “Come i giocatori di calcio in campo, tutti abbiamo un ruolo da giocare e il nostro successo dipenderà da come lavoreremo in quanto team“. Attualmente la Leotta vive a Milano, dove – come potete ben immaginare – l’aria che si respira non è affatto leggera.

Diletta Leotta: “Sirene dall’alba al tramonto, sono preoccupata”

“Sentiamo le sirene dell’ambulanza dall’alba al tramonto – queste le parole della conduttrice – e la richiesta di posti in ospedale ora è di gran lunga maggiore rispetto alla disponibilità. Sono seriamente preoccupata”. Finora ad ogni modo non ha avuto sintomi in alcun modo riconducibili al Coronavirus: “Non ho mai avuto febbre, tosse o problemi di respirazione, perciò non sono stata controllata. Sono totalmente sola a casa – ha aggiunto – con la speranza che tutto questo finisca presto, ma francamente non penso che la situazione sarà risolta subito”. Diletta è preoccupata anche per i suoi genitori: “I miei vivono a Catania e parlo con loro ogni giorno o tramite smartphone o su Skype – ci fa sentire vicini anche se siamo lontani“.

Il nuovo format di DAZN con la Leotta è DAZN Calling: “Trasmettere positività e speranza”

Dal punto di vista lavorativo la Leotta non può lamentarsi: “Fortunatamente sto ancora lavorando. Abbiamo sviluppato un format nuovo con DAZN Italia chiamato DAZN Calling. Faccio interviste-video da casa alle stelle dello sport su come stanno passando questo periodo, cercando di trasmettere un messaggio di positività e speranza a tutta la gente. In Italia – ha poi aggiunto – molti giocatori di calcio sono risultati positivi al test. Spero che tutto si risolva nel migliore dei modi”. Ce lo auguriamo tutti.