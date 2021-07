Diletta Leotta, attacco infuocato del collega Bargiggia: la bordata

Ci risiamo: Diletta Leotta è stata pesantemente attaccata da un collega. E stavolta non si tratta di Paola Ferrari, bensì di Paolo Bargiggia (ex volto Mediaset e ora in forza a Sportitalia). Insomma, questione di ‘Paoli’. A scatenare i malumori è stata la copertina del prestigioso magazine Sportweek che ha piazzato la 29enne catanese in apertura, ritraendola con la maglia azzurra e con in mano il pallone della Serie A. Il tributo è giunto in quanto Dazn ha acquisito altre ‘fette’ di Campionato per la stagione 2021/2022 e Diletta sarà uno dei volti di punta del canale.

“La morte del giornalismo sportivo e delle idee…”, ha tuonato Bargiggia su Twitter, postando la copertina di Sportweek con protagonista Diletta che ha preferito, per il momento, non replicare alla bordata. Non è la prima volta che il giornalista attacca pesantemente la compagna di Can Yaman, non reputandola all’altezza del ruolo di conduttrice sportiva. Qualche mese fa, infatti, le aveva riservato un altro cinguettio di fuoco.



“A bordo campo di Inter – Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papete. Questa è la Front Woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?”. Questo il cinguettio, poco elegante (per usare un eufemismo), che Bargiggia aveva rifilato alla catanese. Anche in quell’occasione non ci fu replica diretta. Intervenne però Dazn che ribatté per le rime, schierandosi apertamente con la 29enne.

“Ci spiace – rispose l’emittente in difesa della sua dipendente -, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di DAZN”.

Come sopra accennato, Bargiggia non è l’unico in ambito sportivo-giornalistico ad aver bersagliato la catanese da quando ha acquisito spazio in tv e vasta popolarità. Paola Ferrari, volto noto di Rai Sport, ha sempre avuto parole tutt’altro che tenere per la collega. Di recente si è espressa in questi termini: “La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen”.

Diletta Leotta, tra tv, gossip e polemiche: l’altro lato della popolarità

Diletta, negli ultimi mesi, è pure stata chiacchieratissima dal gossip, avendo intrecciato una love story con il divo turco Can Yaman, star della soap opera DayDreamer – Le ali del sogno. In molti, ancor oggi, nutrono un’alta dose di scetticismo a riguardo della relazione, sostenendo che sia una messa in scena per avere un ritorno di visibilità. Alcuni ‘spifferi’, invece, raccontano una storia ben diversa, narrando che i due volti celebri sarebbero persino in procinto di sposarsi.