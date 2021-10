Diego Lazzari ed Elisa Maino si sono lasciati: è di nuovo rottura

Diego Lazzari ed Elisa Maino, due tra le più note star di TikTok, non sono più una coppia. Di recente, come svela in esclusiva WhoopSee, i due giovani si sono detti addio. La relazione è di nuovo giunta al capolinea dopo aver vissuto alti e bassi vertiginosi. Non è la prima volta infatti che Diego ed Elisa si lasciano: era accaduto già in passato. La rottura fece discutere i fan per via della modalità con cui venne resa pubblica. Cosa accadde? I due giovanotti annunciarono la conclusione della love story davanti alle telecamere, in una diretta Instagram. E non tutti videro di buon occhio la faccenda.

Qualche mese fa si è consumato il ritorno di fiamma. Ospite in una live del “SamSara Beach”, la Maino aveva raccontato i dettagli relativi al ri-corteggiamento di Lazzari. “Lui mi scriveva – ha spiegato la ragazza -. Io comunque avevo un’altra cosa prima. A febbraio ero super single, stavo da sola. Tra me e Diego effettivamente c’è sempre stato un po’ quel pensiero. In certi momenti non si poteva proprio, non riuscivamo a trovarci. Litigavamo, è normale in qualunque relazione, alla fine c’è un momento in cui stai bene da sola“.

“E poi è andato tutto molto bene perché mi ha portato a Roma, mi ha portato a vedere un bel tramonto, mi ha regalato delle rose. Tutte piccole cose super romantiche”, concludeva Elisa. Ora WhoopSee svela che la relazione è di nuovo evaporata, pare in maniera definitiva e senza spazio per una ricucitura.

Chi è Diego Lazzari, la star di TikTok, YouTube e Instagram

Diego Lazzari è nato il 14 Novembre 2000, a Genzano di Roma. Viene da una famiglia numerosa, avendo ben quattro fratelli: Lele e Mattia, più grandi di lui, e i gemelli più piccoli Luca e Davide. Nel 2017 inizia a bazzicare nell’universo del web, conoscendo i giovani della Vlog house, tra cui Valerio Mazzei.

Sempre nel 2017 è sbarcato su Youtube fondando un canale con il suo amico Emanuele “Lele” Giaccari. Subito i due hanno riscosso un buon successo. Dopodiché si sono uniti a Tancredi Galli e a Gianmarco Rottaro, traferendosi a Milano dove hanno formato la famosa crew Q4. Il gruppo ha scritto “Fratelli per Caso. La storia dei Q4”, ottenendo un enorme successo anche nelle librerie.

Lazzari ha anche spopolato su TikTok, dove ha milioni di fan. Un boom che lo ha convinto ad aprire un proprio canale Youtube che conta centinaia di migliaia di iscritti. Il giovane va fortissimo anche su Instagram dove ha sfondato il muro del milione di seguaci.