Diavoli, la serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: data d’uscita

Diavoli serie tv, le anticipazioni e le news sull’uscita del progetto con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

La serie tv Diavoli è tra le più attese del momento. Sarà perché i due protagonisti sono due attori amatissimi? Da una parte abbiamo Alessandro Borghi, uno degli attori italiani più talentuosi e affascinanti del momento. Dall’altra troviamo Patrick Dempsey, che per tanti rimarrà il Derek di Grey’s Anatomy, attore americano dotato di altrettanto talento e fascino. Una coppia che mira a convincere il pubblico a seguire la loro Diavoli, ma non si affideranno soltanto alla loro bellezza. La trama di Diavoli infatti sembra essere avvincente e convincente, stando alle prime anticipazioni. La serie tv è prodotta da Sky Studios, Lux Vide e Orange Studio ed è stata presentata a Cannes, in occasione del Mipcom. E così abbiamo anche scoperto la data d’uscita di Diavoli con Borghi e Dempsey!

Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, la data d’uscita della serie tv

Come riportato da Blogo, Diavoli arriverà su Sky in primavera, precisamente a marzo 2020. Il giorno non è stato ancora svelato, ma seguiranno news e anticipazioni sulla serie tv. L’uscita è prevista in contemporanea in diversi paesi, su Sky. Quante puntate sono Diavoli? La serie è formata da dieci episodi, è un thriller a sfondo finanziario ambientato tra Londra, Francoforte e Milano. È stato girato in lingua inglese e si basa sul libro di Guido Brera. Oltre ad Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nel cast della serie tv Diavoli c’è anche Kasia Smutniak, ma naturalmente non mancheranno altri interpreti internazionali. Diamo uno sguardo adesso alla trama della serie tv.

Diavoli anticipazioni e news, i personaggi di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

Borghi vestirà i panni di un responsabile di una banca di investimenti e si scontrerà con il CEO americano, che sarà interpretato da Dempsey. Il primo si accorgerà di essere stato usato dall’americano nello scontro tra Stati Uniti e Europa nella crisi del 2012 e da quel momento inizierà tutto. Proprio il rapporto tra i due protagonisti sarà la chiave di tutto.