Diavoli 2 ci sarà, le prime anticipazioni sulla nuova stagione

Diavoli seconda stagione già confermata: le anticipazioni e cosa succederà nelle nuove puntate

Diavoli 2 ci sarà, è già una notizia ufficiale. Autori e sceneggiatori stanno lavorando alla seconda stagione della serie tv di Sky. Torneranno quindi Alessandro Borghi e Patrick Dempsey e scopriremo cosa succederà tra Massimo Ruggero e Dominic Morgan dopo che fra loro è scoppiata la guerra. Morgan è stato il mentore di Massimo, ma quest’ultimo si è accorto solo dopo anni cosa c’è dietro gli affari del suo capo. Ha deciso di combatterlo e trovare prove contro di lui, non condividendo le sue scelte dopo aver visto che influenzano la vita della popolazione mondiale. Una rivalità che avrà un seguito in Diavoli 2, di cui si è parlato già durante la presentazione della prima stagione.

Diavoli 2, le prime anticipazioni: “La prima scena? Milano deserta per Coronavirus”

Di seconda stagione si è parlato infatti già durante la conferenza stampa, accennando anche al Coronavirus. La pandemia infatti potrebbe essere il punto di partenza di Diavoli 2. Questo ha rivelato Nils Hartmann: “La prima scena della seconda stagione la immaginiamo con i due protagonisti che si incontrano in una Milano resa deserta dal Coronavirus”. Ma non sarà il Covid-19 al centro della nuova stagione di Diavoli: “La storia, però, tornerà poi subito indietro per raccontare la Brexit. La scena iniziale quindi è un modo per far entrare nel racconto questa ‘guerra’, questa crisi che stiamo vivendo: non volevamo fare finta di nulla e riprendere una storia come questa senza un riferimento, ma non possiamo certo raccontarla perché non sappiamo ancora come andrà a finire”.

Diavoli seconda stagione, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey ancora protagonisti

Jan Michelini, uno dei registi di Diavoli, su Instagram ha confermato ulteriormente la seconda stagione di Diavoli. Tra i commenti alle sue foto, infatti, qualcuno gli ha chiesto: “Ci sarà il continuo?”. La risposta è stata un deciso: “Sì!”. E dato che Nils Hartmann ha parlato dei due protagonisti, possiamo già immaginare che torneranno Alessandro Borghi e Patrick Dempsey in Diavoli 2.