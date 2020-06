Diana Del Bufalo riattiva Instagram e ammette: “Rabbiosa dopo un trauma”

Diana Del Bufalo ha riattivato il suo profilo Instagram: il video in cui spiega perché lo aveva disattivato

Diana Del Bufalo è tornata su Instagram dopo qualche giorno senza social e ha spiegato il motivo per cui aveva deciso di disattivare il suo profilo. Lo ha fatto attraverso un lunghissimo video in cui non solo ha spiegato le sue motivazioni e i suoi stati d’animo nel momento in cui si è allontanata da Instagram, ma ha invitato chi la segue a essere più tollerante con chi la pensa in modo diverso. Lei stessa ha intenzione di migliorarsi e di capire di più il prossimo, vuole cercare di cambiare alcuni suoi modi di pensare e di agire. Pare comunque non sia un caso se Diana sia sparita da Instagram proprio nei giorni in cui negli Stati Uniti d’America, ma non solo lì, è montata la protesta dopo il caso George Floyd. Diana ha raccontato che è stata mossa da una rabbia che ha dentro e che per questo ha risposto in malo modo ad alcuni followers. Un comportamento di cui si pente e di cui ha chiesto scusa.

Nel video su Instagram, Diana ha infatti detto: “Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in maniera molto scortese e rabbiosa”. Una rabbia che ha ammesso che fa parte di lei da qualche mese ormai. Queste le parole di Diana: “Ho una rabbia repressa a seguito di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare. Ad agosto è un anno che sono in terapia da una psicologa. Non voglio essere vittima, mi assumo le mie responsabilità. Non è una scusa, è solo per farvi capire perché ho agito in quel modo”. Diana ha poi nuovamente chiesto scusa e perdono per i toni che ha usato nelle risposte, ma quel giorno la rabbia ha fatto sì che agisse nel modo sbagliato. Il discorso dell’attrice è proseguito poi parlando della diversità da mettere in risalto in un mondo in cui si vuole a tutti i costi l’uguaglianza. Una diversità che diventa un valore aggiunto, quindi, dal suo punto di vista.

I giudizi, le critiche, gli attacchi che ha ricevuto la hanno spinta prima a reagire con rabbia verso gli utenti e poi a disattivare Instagram. Diana ha ammesso di essere stata bene in questi giorni lontana dai social network: “Non ho avuto il peso del giudizio delle persone”. E proprio perché è successo a lei di rispondere male mossa dalla rabbia, ha detto di volersi scusare anche con chi ha detto cose pesanti nei suoi confronti. Magari, ha spiegato, anche queste persone hanno avuto un motivo per essere rabbiosi in quel momento. Diana ha chiesto più tolleranza verso gli altri.

Infine ha spiegato perché si è innervosita su George Floyd. Ha quindi raccontato di aver pubblicato cose che richiamassero la pace, cose positive insomma, ma non con l’intenzione di imporre la sua idea. Ha agito così perché tende a pubblicare sempre cose belle e a chi si aspettava rabbia da parte sua o un grido di protesta ha spiegato di essere diversa. Diana ha quindi di nuovo sottolineato che è importante essere tolleranti verso persone che la pensano e che agiscono in modo diverso da noi.