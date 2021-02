Diana Del Bufalo: dolci parole per Edoardo Tavassi, il rapporto oggi

Non è durata molto ma è stata una storia importante quella tra Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi. Il fratello della più famosa Guendalina ha amato per circa un anno l’attrice e cantante lanciata da Amici. I due si sono mollati a causa di alcune divergenze d’opinioni ma sono rimasti in buoni rapporti. Tanto che spesso Edoardo e Diana sono apparsi insieme, sui social e non, anche dopo la rottura.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio, Diana Del Bufalo ha ammesso che quello con Edoardo Tavassi è oggi un rapporto stupendo. L’attrice è un punto di riferimento per l’imprenditore e viceversa. Edoardo è stato poi vicino a Diana in alcuni momenti difficili della sua vita. È stata la stessa Del Bufalo a raccontarlo:

“Nelle ultime settimane ho avuto un crollo a causa del lavoro e, in lacrime, la prima persona che ho chiamato è stata lui. È l’unico che riesce a calmarmi, è una persona profonda”

Dunque l’amore si è trasformato in un’amicizia importante, che dura ancora oggi e che molto probabilmente andrà avanti per tutta la vita. L’amicizia è un valore importante per Diana Del Bufalo, migliore amica dell’attore Cristiano Caccamo. Spesso si è parlato di una liaison tra Diana e Cristiano ma in realtà i due sono come fratello e sorella e più volte l’hanno rimarcato a stampa e fan.

Il rapporto tra Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo è nato sul set di Che Dio ci aiuti e ha cambiato la vita di entrambi. Per ora l’attrice 30enne è single. Dopo la travagliata esperienza con Paolo Ruffini e la breve parentesi con Edoardo Tavassi l’ex allieva di Amici preferisce godersi un momento di solitudine. Diana si è detta infatti felicemente single.

La Del Bufalo ha inoltre confidato che grazie alla sofferenza passata ha capito che in amore bisogna essere un po’ egoisti e che non è giusto annullarsi completamente per l’altro. A detta di Diana in una relazione ci sono tante variabili, può capitare qualunque cosa e se quell’amore viene vissuto come qualcosa di assoluto inevitabilmente si cade quando tutto finisce.

Diana Del Bufalo è stata piuttosto chiara sull’argomento:

“La tua vita deve essere completa a prescindere dall’amore: un fidanzato deve essere solo un fantastico optional!”

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono amati per un anno

Il primo incontro tra Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi è avvenuto nell’autunno 2019 grazie ad alcuni amici in comune. I due hanno provato a nascondere il proprio legame per i primi mesi per poi uscire ufficialmente allo scoperto. Edoardo ha 34 anni e non lavora nel mondo dello spettacolo.

Guendalina Tavassi non si è mai espressa sulla chiacchierata love story del fratello. A parlare per lei i fatti: ha subito approvato Diana, tanto da ospitarla a casa sua per il Capodanno. La Del Bufalo ha instaurato una certa sintonia pure con Umberto, il marito della Tavassi.