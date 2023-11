Diaco dà per morto Umberto Balsamo in tv: la reazione dell’artista

Clamoroso scivolone di Pierluigi Diaco nel corso della diretta di Bella Ma’, programma in onda quotidianamente nel pomeriggio di Rai Due. Il conduttore, nel corso della puntata di giovedì 16 novembre, ad un certo punto ha chiesto al pubblico un forte applauso alla memoria di Umberto Balsamo. La richiesta è giunta dopo l’esibizione di Manuela Villa che ha cantato il celebre brano “Balla”. Un ricordo omaggio come molti altri che spesso, con ampio uso di retorica, si fanno in tv? Non proprio. Il motivo è semplice: Umberto Balsamo non è morto. Altrimenti detto Diaco credeva che l’artista fosse scomparso. E via quindi con un ricordo naturalmente zeppo di reverenza.

Una gaffe che non è passata inosservata e che ha svelato, casomai qualcuno non se ne fosse mai accorto, che non di rado sul piccolo schermo si tende a immergersi nella commozione seppur non si sa nemmeno di preciso di chi si sta parlando. E Balsamo come l’ha presa? Si è fatto una risata e su Facebook ha scritto ironicamente “Presente”. Insomma, è vivo e vegeto, non deceduto. Diaco, dopo lo scivolone, tramite i canali social di Rai Due ha salvato il salvabile, confezionando e mettendo online un video in cui ha chiesto scusa al musicista, promettendo che anche nel corso della prossima diretta domanderà perdono anche innanzi al pubblico di Bella Ma’.

“Questa mattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso in sua memoria. Ho commesso un gravissimo errore, mi sono scusato con lui, mi scuserò con il pubblico lunedì nella diretta di BellaMà. Balsamo ha compreso ed è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare, ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia. Questo accadrà lunedì, pubblicamente. Un abbraccio a tutti”.

Diaco ha chiesto scusa a #UmbertoBalsamo per aver chiamato un applauso in sua memoria a #BellaMa pic.twitter.com/3igPmc7EAI — Rai2 (@RaiDue) November 17, 2023

La gaffe di Diaco a Bella Ma’

Il bello è che Diaco, sicuro di sé (non una novità), per dirla con lo slang giovanile, se la è pure un po’ tirata in trasmissione, dicendo ai ragazzi che c’erano in studio di dire la verità sul fatto che conoscessero o meno il cantante. Dopo la canzone “Balla” cantata da Manuela Villa, il conduttore si è infatto rivolto ai giovanissimi presenti nel suo show, quelli della cosiddetta Generazione Z.

“Non lo conoscevate. Magari il brano sì, ma l’autore no, eh, dite la verità?”, ha incalzato il giornalista che è poi scivolato su una gigantesca buccia di banana: “Un bravissimo autore, Umberto Balsamo, facciamo un applauso alla sua memoria”. Tra l’altro Balsamo, soltanto lo scorso anno, è stato ospite di Arena Suzuki, lo show revival timonato da Amadeus. Diaco, piuttosto che fare battutine con fare sapiente, forse sarebbe meglio che ogni tanto, come si suol dire, volasse più basso.