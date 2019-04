Diablo con Baby a The Voice: Dominique e il padre famoso lontano

The Voice: il rapper Diablo canta il primo inedito della nuova edizione e svela di avere un padre molto famoso e lontano

Il rapper Diablo ha conquistato Gue Pequeno. Il suo è il primo inedito di questa nuovissima edizione di The Voice of Italy. Dominique Chillé si racconta nell’intro della sua esibizione e racconta le sue origini. Il ragazzo di 18 anni appena ha un papà famoso, come lui racconta. è un dj internazionale che ha finito per lasciarlo con la mamma perché non aveva molto tempo per lui, per questo ha deciso di andare via per fare musica. “Baby“, la sua canzone è piaciuta davvero tanto al rapper del gruppo dei giudici che però non ha potuto includerlo nella sua squadra perché Morgan lo ha bloccato.

Diablo, il racconto delle sue origini

Nel video di presentazione prima della sua performance, il rapper Diablo si è raccontato ed ha svelato un dettaglio che in pochi hanno scovato, quello relativo al suo papà. “Ho 18 anni, vengo da Cuneo e faccio musica“, ha esordito, “La mia origine è complicata. Mia madre è africana mentre mio padre biologico è mezzo uruguiano e mezzo napoletano. Lui fa il dj internazionale, non aveva tempo per me ed ha finito per andarsene via proprio per la musica“. Il gossip sta prendendo il sopravvento sulla competizione e in molti si staranno chiedendo: chi sarà il padre biologico di questo ragazzo? Dominique ha preferito non dirlo e forse è meglio così. Non ha mai vissuto con il padre tanto da non chiamarlo semplicemente con l’appellativo “papà” ma accompagna il termine “biologico“.

Diablo: “racconto nelle canzoni cosa mi accade“. Baby piace ai coach

“Nelle mia canzoni racconto quello che mi succede. Cantare sul palco di The Voice è bellissimo, davanti a tante gente“, ha commentato il giovane talento, “Il mio inedito è il modo che ho per dire la mia al mondo là fuori“. L’unico inedito di questa Blind Audtions si intitola: “Baby“.