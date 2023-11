Di cosa parla Cigarette Girl, la serie tv su Netflix?

Quando esce Cigarette Girl su Netflix?

Debutta finalmente su Netflix la serie tv indonesiana tra le più attese sul colosso dello streaming a novembre 2023: Cigarette Girl.

Basata sull’omonimo libro del 2015 di Ratih Kumala, Gadis Kretek – nel titolo originale – è disponibile in piattaforma da giovedì 2 novembre 2023. Il debutto della miniserie arriva dopo una prima presentazione avvenuta in occasione del Busan Film Festival ad ottobre 2023, anticipando un imperdibile period drama al femminile che mescola emancipazione e romanticismo attraverso la ricostruzione nostalgica di un passato ormai remoto.

Realizzata con la promessa di essere un “viaggio d’amore”, la prima stagione di Cigarette Girl racconta la storia di un’abile artigiana pronta a sfidare le più radicate tradizioni indonesiane degli anni ’60, facendosi strada con le sue idee e il suo talento nell’industria delle note sigarette aromatiche Kretek.

A dirigere i cinque episodi della serie tv sono Kamila Andini (Before, Now & Then) e Ifa Isfansyah (The Dancer), mentre la produzione è di BASE Entertainment con Shanty Harmayn e Tanya Yuson come showrunner. La sceneggiatura è infine curata da Tanya Yuson, Ratih Kumala, Kanya K.Priyanti e Ambaridzki Ramadhantyo.

Di cosa parla Cigarette Girl serie tv?

L’emozionante racconto di Cigarette Girl è strettamente legato a un posto speciale, ovvero una fabbrica di Kretek, luogo in cui nascono le sigarette profumate tanto amate dagli indonesiani. Qui si intrecciano i destini di due donne tra presente e passato, tra coraggio e riscatto.

Da una parte, gli anni ’60 ci svelano pian piano la storia della figlia di un noto fabbricante di kretek dal nome Dasiyah (Dian Sastrowardoyo), della quale si sono perse le tracce ormai da tempo. Gli anni Duemila, invece, ci presentano sua nipote, la spontanea e brillante cardiologa Arum (Putri Marino).

Ed è proprio nel presente che un uomo ormai anziano di nome Soeraja (Ario Bayu) invoca un’ultima volta il nome della sua amata, ovvero Jeng Yah, che altri non è che Dasiyah, perduta ormai da tanti anni.

Sarà compito dei figli dell’uomo, dopo l’incontro casuale con Arum, mettersi alla ricerca di Dasiyah ricostruendo la sua eccezionale storia fatta di lotte e prese di posizione in una società prettamente maschilista. Il risultato è l’appassionante ritratto delle sfide di una donna con un grande talento e un sogno da realizzare contro tutto e tutti.

Cigarette Girl cast completo

Chi troviamo nel cast principale di Cigarette Girl? Nonostante gli attori scelti per interpretare il suggestivo racconto tratto dall’omonimo romanzo non siano troppo conosciuti in Italia, dopo questa miniserie saranno invece sulla bocca di tutti.

Non potrebbero essere più azzeccati, infatti, i ruoli assegnati all’attrice e modella indonesiana Dian Sastrowardoyo, qui nei panni di Dasiyah, e all’interprete Putri Marino nel ruolo di sua nipote Arum.

La prima è ricordata soprattutto per aver interpretato il ruolo di Cinta nel film indonesiano del 2001 Ada Apa Dengan Cinta?, vincendo cinque premi come migliore attrice, ma anche per il film Netflix La notte su di noi.

Putri Marino, invece, è celebre per essere la seconda attrice esordiente a vincere il Premio Citra come migliore attrice nel film Posesif – dopo Christine Hakim nel 1974 con Cinta Pertama. L’interprete è inoltre ricordata per essere apparsa in titoli come The Big 4 e One Night Stand.

Completano il cast principale l’attore indonesiano Ario Bayu Wicaksono (Gundala, The Bridge) scelto qui per il ruolo di Soeraja, insieme anche a Arya Saloka (Night Bus) nella parte di Lebas e Ibnu Jamil (Scandal) in quello di Seno. La prima stagione completa di Cigarette Girl è disponibile con tuti gli episodi dal 2 novembre 2023 in esclusiva su Netflix.