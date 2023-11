Di cosa parla At the moment – 10 storie d’amore serie tv Netflix?

At the Moment – 10 storie d’amore è la nuova serie tv taiwanese targata Netflix: scopri i dettagli su uscita, trama e cast dello show.

Quando esce At The Moment – 10 storie d’amore su Netflix?

Continuano le grandi uscite targate Netflix a novembre 2023. Nella giornata di venerdì 10 novembre 2023 è il turno di At The Moment – 10 storie d’amore, interessante produzione taiwanese a sfondo romantico ambientata durante la pandemia.

Intrecciando dieci racconti diversi tra amore e tormenti, la serie tv Netflix dipinge un realistico e malinconico mosaico di vite umane pronte a connettersi tra loro, nonostante la distanza fisica e il sempre più raro contatto sociale.

Diretta dal noto regista e produttore Nick Tai (Light The Night), scopri di seguito maggiori dettagli su trama e cast di At The Moment – 10 storie d’amore, racconto antologico in dieci episodi disponibile su Netflix.

Di cosa parla At The Moment serie tv Netflix?

Reality dating show è il titolo del primo episodio della nuova serie tv Netflix taiwanese. Qui la vita di Hsia Wei-ting prende una svolta inaspettata dopo un’audizione per un reality, rimanendo coinvolta in teneri e sofferti legami tra amore, successo e sceneggiatori.

Quella notte, il secondo episodio, racconta invece dell’incontro di due anime ferite destinate a incontrarsi in un centro massaggi. Lei è una madre single, lui un fattorino di Hong Kong. Dalle loro disavventure nascerà una straordinaria e imprevista avventura da vivere insieme.

Il tuo colore racconta del timido ma profondo interesse che un giovane parrucchiere inizia a provare per una donna cieca incontrata in metropolitana. Come andrà a finire questa inaspettata storia d’amore?

Da oltre le stelle racconta della scrittrice di romanzi rosa Yao Chih-hsuan. Bloccata in casa, la donna si convince di essere in grado di compiere viaggi nel tempo. Ovviamente nessuno le crede, ad eccezione del suo strano vicino.

Il gioco perfetto del dodgeball porta in scena la convivenza tra Chia-hao e del suo nuovo stagista che non ha un posto dove stare. In questo modo, però, il loro rapporto si prepara ad assumere delle sfumature sempre più complesse e imprevedibili.

Qualcosa di vecchio descrive le vicende della giovane Fang Jo-nan, ragazza che si ritrova all’improvviso senza casa né lavoro e per questo costretta a chiedere aiuto al suo ex fidanzato. Il loro legame, tuttavia, finisce per far riemergere i lati più oscuri del loro passato.

La promessa di Karuizawa ci parla di dilemmi morali attraverso l’incontro tra Chang Wei-hsi e Chao Ting-yu, entrambi alle prese con partner che li tradiscono. Dopo essersi avvicinati, tuttavia, alcuni imprevisti potrebbero farli ritrovare nelle stesse condizioni dei “traditori”.

A capo della famiglia racconta le conseguenze della pandemia nella quotidianità di una coppia, costretta a scambiarsi i ruoli in casa. Soltanto l’arrivo di un parente dall’impronta tradizionale metterà fine a questa “strana” situazione.

Il fantasma nel tuo cuore porta in scena il racconto di Lo Hsin-lan. Lei una giornalista sconvolta da un improvviso lutto che le fa rivedere un’amica della scuola. Riemerge così il ricordo di un amore considerato ai tempi proibito.

Da storie vere è il decimo e ultimo episodio di queste storie d’amore antologiche. Qui incontriamo la produttrice Chou Li-wen tra riflettori e amori scandalosi in seguito ad alcune scelte azzardate sul lavoro.

Chi recita in At The Moment – 10 storie d’amore?

Tra gli interpreti più noti al centro delle dieci storie antologiche di At The Moment riconosciamo la giovane attrice taiwanese Gingle Wang, nota per aver recitato in film come All Because of Love (2017) e Detention (2019).

Con quest’ultimo si aggiudica il premio come migliore attrice al 22esimo Taipei Film Awards e una nomination come migliore attrice protagonista al 56esimo Golden Horse Awards.

L’attore Chris Wu è invece celebre per essere apparso in note produzioni internazionali come The Upshaws (2021), 9-1-1 (2018), Dead Space (2023) e The Rookie.

Al loro fianco incontriamo poi la giovane attrice, cantante e produttrice taiwanese Ruby Lin. Tra i titoli più noti che la vedono protagonista ricordiamo Lei ting zhan jing (2000), Qing Shi Huang Fei (2011) e Saam sap fun chung luen oi (2004).

Completano il cast principale Alyssa Chia, attrice originaria di Taipei, Taiwan, e la sua collega Dee Hsu. La prima è ricordata per titoli come a Pu bu (2021), Zhi zun hong yan (2003) e Wo men yu e de ju li (2019).

La seconda, invece, è celebre per aver condotto il programma tv KangXi Lai Le, e per aver recitato in titoli come Say Yes Enterprise (2004), ‘Chi chi’ de ai (2017) e Biao che zu (1995).