Alessandro Di Battista di nuovo papà, così lo ha detto al figlio (Video)

News Alessandro Di Battista, il politico pentastellato e Sahra presto di nuovo genitori: l’annuncio sui social

Alessandro Di Battista diventerà presto papà, e no: non si tratta di un pettegolezzo venuto fuori dal nulla o di voci di corridoio pubblicate su riviste di indubbia affidabilità. Si tratta di una notizia ufficiale che è stata comunicata dal diretto interessato sui suoi profili social, dove ha pubblicato un video in cui compare assieme al suo primo figlio. Lui e Sahra saranno di nuovo genitori insomma, e il piccolo Andrea, nato sempre dalla loro relazione, presto non sarà più solo.

Alessandro Di Battista diventa papà, un nuovo maschietto in arrivo: il video col primo figlio

“Anche una sera di qualche mese fa… siamo rimasti a casa – queste le parole con cui Di Battista introduce il video in questione –! Ops we did it again…”. Nel video si vede Alessandro scoppiare un palloncino davanti al figlio chiedendogli se avesse preferito un fratellino o una sorellina; il politico pentastellato ha voluto condividere con tutti i fan quest’emozione e scoprire assieme a loro il sesso del nascituro: si tratta di un piccoletto, un bimbo che farà compagnia ad Andrea e che riempirà ancor di più la vita di Di Battista e Sahra, come sapete di ritorno da un viaggio molto lungo all’estero che avrà senz’altro contribuito a cambiare la sua visione politica.

Di Battista papà, auguri social per il leader 5s

Tanti sono gli auguri ricevuti da Di Battista che assieme a Luigi Di Maio e ad altri esponenti più noti dei 5S come Paola Taverna è riuscito a entrare nel cuore degli italiani proponendo idee e contenuti che hanno portato il movimento al 33% alle politiche di qualche anno fa. Poi ha fatto seguito una crisi nera, ancora in atto, a dire il vero, che a quanto pare però non ha scalfito l’affetto dei seguaci di sempre. Non ci resta che fare tanti auguri a Di Battista e a Sahra! E ovviamente anche al piccolo Andrea!