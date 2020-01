Detto Fatto, video nascosti su Guaccero e Jonathan: regali inaspettati

Video privati di Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian girati nei camerini: le confessioni di conduttrice e stilista

Bianca Guaccero sta servendo uno scherzo dopo l’altro a Jonathan Kashanian, che ha giurato di “vendicarsi”. Cos’è successo quest’oggi? La conduttrice di Detto Fatto ha mandato in onda un video privato in cui lo stilista canta Gigi D’Alessio con addosso una bavetta e la copertina della nonna. Jonathan non sapeva assolutamente di essere ripreso, per questo ha detto alla Guaccero di aspettarsi di tutto: anche lui avrebbe dei video che la potrebbero mettere in imbarazzo, facendo cenno a dei regali ricevuti da un suo presunto spasimante.

Jonathan canta Gigi D’Alessio, lui “giura vendetta”: mostrerà i regali ricevuti dal presunto spasimante della conduttrice

Bianca Guaccero ha attaccato così: “Noi abbiamo scoperto un altro talento! Cantare Gigi D’Alessio mette usi la copertina della nonna!”. Un incredulo Jonathan, ha risposto in questo modo: “Anche io ho dei video segreti… quelli sulle rose che ti regalano!”. Giornata, questa, anche di confessioni. Lo stilista ha spiegato per cosa è portato e qual era uno dei suoi lavori in passato: “Io ho un dono trasmesso dalla mia famiglia: ho ereditato la manualità e per questo ho fatto il calligrafo da piccolo”.

Detto Fatto oggi, la confessione di Bianca: caramelle nel naso e matite nelle orecchie

Jonathan ha poi mostrato una foto in cui Bianca inserisce una caramella nel naso: “Io so che sei l’unica donna che sai fare questo… Come ti è venuto in mente di infilarti una liquirizia cubica nel naso?”. Bianca ha voluto aggiungere: “A scuola sai che facevo? Prendevo una matita, la spezzavo in due parti uguali: la parte della punta la infilavo in un orecchio, quella della parte finale nell’altro. Sembravo infilzata e facevo ridere il mio amico di classe!”. Dopo il terribile scherzo a Jonathan, fin dove si spingerà ancora Bianca? E lo stilista mostrerà davvero il video dei regali ricevuti giornalmente dalla conduttrice?