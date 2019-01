Detto Fatto e I Fatti Vostri ridotti, The Voice si farà: ultime news su Rai 2

Novità sui programmi di Rai 2 Detto Fatto, I Fatti Vostri, The Voice of Italy

Buone notizie per i telespettatori di Detto Fatto e I Fatti Vostri. Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, i programmi di Rai 2 non verranno chiusi. A farlo sapere è Today, che ha parlato della presentazione del nuovo piano economico della seconda rete Rai. A quanto pare il nuovo direttore Carlo Freccero ha scelto di lasciare in palinsesto i programmi condotti da Bianca Guaccero e Giancarlo Magalli. Ma rispetto al passato i due format dovranno fare i conti con dei tagli importanti. Come spiegato già da Freccero, i costi di Detto Fatto e I Fatti Vostri sono piuttosto esorbitanti per Rai 2: da qui la scelta di abbassarli riducendo i budget a disposizione.

Confermato The Voice of Italy con Simona Ventura

Nel nuovo piano organizzativo di Rai 2 è confermato The Voice, che torna in onda con Simona Ventura. Per il talent show la conduttrice piemontese ha lasciato Mediaset, dove ha ottenuto un grande successo con Temptation Island Vip. La nuova edizione di The Voice of Italy andrà in onda da uno studio milanese della Rai. Sarà un’edizione con una produzione che punterà in larghissima parte su professionisti e maestranze interne, in modo da contenere i costi.

Tutte le altre novità di Rai 2 per il nuovo anno

Tra le altre novità di Rai 2 c’è l’esordio di Povera patria, nuovo approfondimento che nascerà da un completo restyling di Night Tabloid. Inoltre a marzo partirà il nuovo format L’ottavo blog, incentrato sull’informazione che viaggia su nuovi formati online.