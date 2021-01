Desperate Housewives, arriva il revival? Le parole di Marcia Cross

Dopo Sex and the City potrebbe tornare in tv anche Desperate Housewives. La notizia è stata diffusa in rete da un account di serie televisive che ha parlato di un presunto progetto segreto. Una nuova stagione per Hulu – piattaforma streaming americana – con dieci episodi inediti. Nel tweet è stato dato come certo pure il ritorno delle quattro attrici protagoniste: Teri Hatcher, Marcia Cross, Eva Longoria, Felicity Huffmann.

Il tweet è stato prontamente condiviso da Marcia Cross sul suo account. “È una notizia per me!”, ha replicato piuttosto stupita l’attrice 58enne. Una risposta che lascia spazio a poche interpretazioni: è chiaro che l’attrice sia all’oscuro di tutto. Dunque pare che si tratti proprio di una fake news anche se non è detto… Ormai i revival e i reboot sono all’ordine del giorno e nei prossimi mesi non è del tutto escluso un progetto del genere.

Negli ultimi anni Marcia Cross si è detta sempre favorevole a tornare ad indossare i panni di Bree Van De Kamp così come la collega Eva Longoria (che interpretava Gabrielle Solis) ha parlato della possibilità di avere prima o poi un film sulle “casalinghe disperate”. Non solo: la scorsa primavera Marcia, Eva e le altre protagoniste Vanessa Williams (Renee Perry) e Brenda Strong (Mary Alice Young) hanno fatto una reunion sui social network per sostenere un progetto di beneficenza.

Più titubante il creatore Marc Cherry che, soddisfatto del finale di Desperate Housewives, non è mai parso troppo convinto dalla probabilità di andare avanti con una nuova stagione. Ma si sa che le strade delle serie tv sono infinite… Ad oggi risulterebbe difficile solo la presenza di Felicity Huffmann, che recitava il ruolo di Lynette Scavo. Di recente l’attrice è stata condannata per corruzione per l’ammissione della figlia ad un importante collage americano.

Felicity Huffman è rimasta coinvolta in una vicenda che ha portato all’arresto e alla condanna di diverse persone, parte dell’elite americana che per aiutare i figli a entrare al college elargiva mazzette attraverso un intermediario ai funzionari degli istituti scolastici più importanti del paese. Un vero e proprio scandalo per il quale l’attrice ha dovuto scontare prima undici giorni in carcere e poi un periodo di lavori socialmente utili.

Nonostante tutto pare, secondo indiscrezioni, che Felicity Huffman voglia tornare a lavorare e chissà che non decida di ripartire proprio dal suo personaggio più noto…